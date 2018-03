Un politist din cadrul IPJ Vaslui a salvat un tânãr de la moarte

joi, martie 15, 2018, 3:00

Un gest necugetat putea sã ii curme viata unui locuitor din satul Pochidia. Pe 13 martie, acesta a decis sã isi punã capãt zilelor, alegand sã se spanzure de un pod aflat la intrarea in localitate. Tanarul politist Ciobotaru George, care se afla in timpul liber, a fost anuntat telefonic de cãtre un locuitor al comunei despre gestul necugetat al victimei. Agentul de politie s-a deplasat urgent la fata locului, unde interventia sa promptã a salvat viata bãrbatului. A ridicat victima, care nu era constientã, si i-a aplicat manevre de resuscitare. Astfel, a reusit sã-l mentinã pe bãrbat in viatã panã la sosirea ambulantei. Ulterior, acesta a fost deplasat la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Victima este tatãl a doi copii minori. Agentul de politie Ciobotaru George este angajat al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui din anul 2017, fiind originar din comuna Brãnesti, judetul Gorj. Acesta isi desfãsoarã activitatea la Postul de Politie Pochidia.