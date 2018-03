Un nou recital «Preludiul Gloriei», din cadrul Festivalului National «Remember Enescu»

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Muzeul „Vasile Pârvan” are deosebita bucurie de a organiza o nouã întâlnite cu membrii Fundatiei Culturale „Remember Enescu”, colaboratori vechi si statornici ai institutiei bârlãdene, duminicã, 18 martie, ora 11.00, la Pavilionul Expozitional „Marcel Guguianu”, din str. Transilvaniei 4 – 6.

De multi ani, distinsa profesoarã Mihaele Tomescu reuseste sã adune, in jurul sãu si al muzicii, pe cei mai talentati tineri muzicieni din Romania. Si de aceastã datã, publicul va putea asculta, in recital, atat tineri aflati la inceput de drum, cat si studenti cu o vastã experientã muzicalã, obtinutã in urma participãrii la numeroase concerte, recitaluri si concursuri. Vor oferi adevãrate bijuterii muzicale Maria Petrea, Alessia Banu, Lucian Albu, Timotei Bagu, Andrei Litã, Emilian Rusu- Donighevici, Monica Rusu-Donighevici, Diana-Elena Vornicu si Egidiu- Maximilian Ciuraru. La pian se vor afla profesorii Emilia Mocanu, Cezara Petrescu, Laura Turta. Protagonistii acestei intalniri sunt interpreti de la Universitatea Nationalã de Arte ‘George Enescu’ Iasi, Colegiul National de Arte ‘George Apostu’ Bacãu si Scoala Gimnazialã de Arte ‘Nicolae Tonitza’ Barlad. În cadrul programului, lucrãri de G.F. Haendel, H. Purcell, B. Marcello, T. Albinoni, J. Haydn, W. A. Mozart, R. Schumann, N. Paganini, A. Alabiev, G. Donizetti, T. Brediceanu si G. Enescu.