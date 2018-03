Un cincinal de… disparitii «mãrete»

joi, martie 8, 2018, 3:00

Judetul Vaslui a pierdut, anul trecut, 1.729 persoane, exact cîti numãrã comuna Pochidia. Cu aproximatie, Vasluiul a pierdut, în ultimii cinci ani, câte o comunã pe an doar din sporul natural negativ. Acest trend negativ a costat judetul nostru 8.000 de persoane. Dacã la realitatea demograficã mai adãugãm si emigratia economicã masivã în strãinãtate sau în alte zone din tarã, judetul Vaslui se goleste încet, dar sigur.

Numai pe sporul natural negativ, judetul Vaslui a pierdut, anul trecut, un numãr de locuitori egal cu al comunei Pochidia. În primele zece luni ale anului 2017, numãrul deceselor a fost mai mare decat al nasterilor, fenomen care a dus la diminuarea populatiei judetului cu 1.729 de persoane. Mai exact, la un numãr total de 5.652 de decedati s-au ßopus’ 3.920 de nãscuti vii. Practic, minusul demografic este identic cu populatia comunei Pochidia, care se ridicã la 1.732 de persoane. Potrivit datelor statistice, in ultimii cinci ani, in judet a fost inregistrat un spor natural negativ al populatiei. În anul 2013, a fost inregistrat un spor natural negativ de 1.574 persoane, in anul 2014, un minus de 1.554 persoane, in anul 2015 un spor natural de minus 1.563 persoane, pentru in 2016 sporul natural negativ sã fie de 1.588 persoane. Pentru comparatie, in anul 1990, in judetul Vaslui s-au inregistrat 8.000 nãscuti vii si 4.000 de decese,

Tot mai putini rezidenti

Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã (DJS) Vaslui, in ultimii 25 de ani, populatia judetului a scãzut intr-un ritm sustinut. În anul 1992, populatia judetului dupã domiciliu era de 482.866 persoane, iar dupã rezi dentã de 463.964 persoane. Trendul descrescãtor a continuat, astfel incat, in anul 2014, populatia judetului Vaslui dupã domiciliu a scãzut la 476.406 persoane, si la 309.125 persoane dupã rezidentã. Conform acelorasi date statistice, la 1 ianuarie 2016, in judetul Vaslui era inregistratã o populatie de 479.815 persoane dupã domiciliu si 386.211 dupã rezidentã. În statisticile oficiale, populatia este calculatã dupã douã dimensiuni, iar in functie de scopul dorit, utiliza torul poate folosi indicatorul statistic ‘populatie’. Astfel, avem populatia rezidentãconform criteriului rese dintei obisnuite pe teritoriul Romaniei pentru o perioadã de cel putin 12 luni, indiferent de cetãtenie, folositã pentru comparatii europene, internationale. Resedinta obisnuitã poate sã fie aceeasi cu domiciliul sau poate sã difere, in cazul persoanelor care aleg sã-si stabileascã resedinta obisnuitã in altã localitate decat cea de domiciliu din tarã sau strãinãtate.

Sate pustii

Neculai Moraru, primarul comu nei Fãlciu, a spus cã situatia din sate este foarte tristã, iar de la un an la altul este tot mai rãu. ‘Avem de a face cu o realitate neplãcutã. Satele care sunt plasate la mare distantã de orase sunt cele mai afectate. Noi, in comuna Fãlciu, avem un sat, Bozia, care este aproape pustiu. Am asfaltat, am tras apã curentã, cu gan dul cã, vara, pensionarii se vor intoar ce sã aibã grijã de casele in paraginã. Aceastã sperantã nu s-a inde pli nit. Te doare sufletul sã vezi casele cum au rãmas cu geamurile sparte, cu covoarele intinse prin casã, cu vasele pe plitã. E dezolant’, ne-a spus Neculai Moraru. Din pãcate, la nivel local, primarii nu au solutii pentru redresarea actualei situatie, iar de o strategie la nivel natio nal in ceea ce prveste readucerea roma ni lor in tarã nici nu poate fi vorba. ìAm primit sume mari de la bugetul national sã construim scoli, atunci cand satele erau pline de familii tinere si erau multi copii. Acum, aceste scoli nu mai au elevi care sã invete si vom fi nevoiti sã le inchidem. O sã avem de chel tuit alti bani cu conservarea acestor clãdiri. Tinerii cu pricepere au plecãt in strãinãtate sau in alte orase, iar populatia din mediul rural este imbãtranitãî, a mai spus Neculai Moraru.