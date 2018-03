Un autoturism, douã persoane, trei infractiuni

marți, martie 13, 2018, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni efectueazã cercetãri cu privire la doi cetãteni români care au sãvârsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere în zona de competentã.

Pe 9 martie, in jurul orei 15.00, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control, pe comunicatia DN 24A, la intrarea in localitatea Berezeni, dinspre localitatea Fãlciu, un autoturism marca Mercedes Benz 220 CDI, inmatriculat in Bulgaria, condus de vasluianca Alina P., in varstã de 22 de ani, care era insotitã de Stelian F., in varstã de 30 de ani, proprietarul de drept al autoturismului. La controlul documentelor, existand suspiciuni privind autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentatã pentru autoturismul in cauzã, precum si a faptului cã Alina P. a declarat cã nu are permisul de conducere asupra sa, au fost efectuate verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a constatat cã autoturismul in cauza nu figureazã cu RCA valabil si cã Alina P. are dreptul de a conduce suspendat, pentru depãsirea vitezei legale pe drumurile publice, incepand cu data de 09.02.2018. Din verificãrile efectuate si din declaratiile persoanelor a rezultat cã Stelian F., proprietarul autoturismului, avea dreptul de a conduce suspendat si i-a incredintat autoturismul Alinei P., desi stia cã si ea are dreptul de a conduce suspendat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunilor de uz de fals, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cãtre o persoanã a cãrei exercitare a dreptului de a conduce ia fost suspendat si incredintarea unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane despre care se stie cã are dreptul de a conduce suspendat.

Bunuri în valoare de peste 3.000 lei, fara documente

În aceeasi zi, in jurul orei 13.00, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pe comunicatia DN 24A, la intrarea in localitatea Berezeni, dinspre Fãlciu, pentru control, o autoutilitarã marca Dodge, inmatriculatã in judetul Mures, condusã de cetãteanul roman Janos G., in varstã de 33 de ani. La controlul efectuat asupra autovehicului au fost descoperite produse textile, de menaj si produse cosmetice, bunuri achizitionate in vederea comercializãrii, pentru care Janos G. nu a putut prezenta documente de provenientã si transport. Pentru bunurile transportate fãrã documente justificative, Janos G. a fost sanctionat contraventional cu amendã contraventionalã in cuantum de 1.000 lei, iar bunurile in valoare totalã de 3.035 lei au fost ridicate in vederea confiscãrii, urmand a fi introduse in camera de corpuri delicte a STPF Vaslui.