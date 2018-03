Tribunalul Vaslui, fãrã milã fatã de tâlharul din Zorleni

marți, martie 20, 2018, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui întorc pentru a doua oarã o sentintã a Judecãtoriei Bârlad prin care se aproba înlocuirea unei mãsuri preventive cu una mai usoarã, în cazul unui individ din Zorleni cercetat pentru tâlhãrie. În mai 2017, Mirian Tarcan si un minor l-au deposedat prin violentã de bani pe un consãtean, dupã ce acesta i-a cinstit la cârciuma din sat. Procesul în care Tarcan este acuzat de tâlhãrie, demarat în octombrie anul trecut, treneazã pentru cã victima este plecatã la muncã în Italia.

În mai anul trecut, un bãrbat din Zorleni care se cinstea la un bar din sat a observat cã unul dintre conmeseni, Mirian Tarcan, a incercat sã-l pãcãleascã, inlocuind bancnota de 100 de lei, cu care voia sã achite consumatia, cu o alta, de doar 10 lei. Între cei doi a izbucnit o ceartã, dupã care victima a pãrãsit localul. În fata barului, a fost ajuns din urmã de Tarcan care a inceput sã-l loveascã, ia furat din buzunar toti banii, 1.650 de lei, dupã care agresorul a plecat linistit. Politistii l-au retinut a doua zi si, sub acuzatia de talhãrie, au cerut mandat de arestare preventivã, mandat aprobat de judecãtorii barlãdeni. Împreunã cu Tarcan a fost implicat, sub acuzatia de complicitate la talhãrie, si un minor, Ionut Ungureanu, care a participat la conflict. Fatã de acesta, a fost luatã mãsura internãrii temporare intr-un Centru de ocrotire a minorului, loc unde se aflã si in prezent. Trei luni mai tarziu, in august, judecãtorii barlãdeni au aprobat inlocuirea mãsurii arestului preventiv luatã fatã de Tarcan cu cea a arestului la domiciliu, insã, in urma contestatiei procurorilor, sentinta a fost desfiintatã de Tribunalul Vaslui. Chiar si asa, talharul in varstã de 42 de ani nu a mai stat mult dupã gratii, o lunã mai tarziu judecãtorii barlãdeni dispunand ca acesta sã fie plasat totusi in arest la domiciliu, sentintã rãmasã definitivã. Pe 13 martie, cu ocazia verificãrii mãsurilor preventive, magistratii Judecãtoriei Barlad au dat din nou dovadã de intelegere fatã de talharul din Zorleni si, din oficiu, au dispus ridicarea arestului la domiciliu si lãsarea lui Tarcan in libertate, sub control judiciar. Au intervenit din nou procurorii, care au contestat aceastã sentinta, dar si judecãtorii Tribunalului Vaslui, care au desfiintat in totalitate decizia judecãtorilor barlãdeni si au dispus mentinerea talharului in arest la domiciliu. Între timp, procesul penal in care Mirian Tarcan continuã insã, desi a demarat in octombrie anul trecut, cercetarea judecãtoreascã treneazã. Panã acum nu au putut fi audiati nici victima, in prezent plecatã in Italia, motiv al ultimelor douã amanãri ale dosarului, nici acuzatii, care, in cazul minorului, nu s-a prezentat decat in urma emiterii unui mandat de aducere, insã in lipsa unui reprezentant legal desemnat de DGASPC. În cazul lui Tarcan, acesta a sperat cã, dacã se impacã cu victima si-i inapoiazã banii, iar acesta isi va retrage plangerea, va scãpa de judecatã, lucru care nu s-a intamplat.