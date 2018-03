Trei comune din judetul Vaslui nu au medic de familie!

joi, martie 8, 2018, 3:00

La aceastã datã, trei comune din judetul Vaslui nu au medici de familie. Este vorba despre Coroiesti (25 kilometri de Barlad), Pochidia (25 kiometri de Barlad) si Mãlusteni (34 kilometri de Barlad). Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a spus cã a initiat demersuri la Directia de Sãnãtate Publicã si Casa Judeteanã de Sãnãtate pentru a gãsi solutii ca medicii sã meargã si in aceste localitãti. ‘Populatia din cele trei comune este asistatã medical de medicii din comunele invecinate. Lipsa medicilor de familie nu este numai o problemã a judetului Vaslui, ci se regãseste in toatã tara. Tocmai de accea, Guvernul a luat mãsuri pentru sprijinirea medicilor privind salarizarea. Va trebui insistat pe acest aspect’, a spus Eduard Popica. La ultima sedintã a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Vaslui, reprezentantii pensionarilor si sefii serviciilor deconcentrate au discutat problema medicilor de familie. ‘În mai multe comune din judet, nu sunt nici panã la aceastã datã medici de familie, iar primii care au cel mai mult de suferit sunt pensionarii. Anul trecut au murit foarte multi pensionari, am avut 4.600 de decese. În cativa ani, ne ducem toti. Orizontul de asteptare este mic la pensionari, de aceea vrem ca legea pensiilor sã fie cat mai repede adoptatã. Oamenii au nevoie de bani mai multi pentru a-si putea cumpãra alimente, medicamente si sã isi achite utilitãtile’, a spus Stamate, presedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui.