Transurb vizeazã un profit de 277.000 lei în 2018

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba in sedinta ordinarã din aceastã sãptãmanã bugetul de venituri si cheltuieli al SC Transurb SA. Veniturile totale prognozate a fi realizate in acest an sunt in valoare de 6.560 mii lei, iar cheltuielile, 6.283 mii lei. Conducerea societãtii estimeazã cã va obtine un profit de 277 mii lei. La intocmirea bugetului s-a tinut cont de nivelul mediu al veniturilor obtinute din prestatiile prevãzute a fi efectuate, atat din incasãri proprii, diferente de tarif alocate din bugetul local pentru facilitãtile acordate unor categorii de cetãteni si compensatia la transportul public. S-a mai avut in vedere necesarul de combustibil, energie electricã si termicã, apã, gaze naturale preconizate a fi consumate in 2018. Totodatã, se mai au in vedere cheltuielile necesare pentru asigurãrile cu toate mijloacele de transport si numãrul mediu de 92 salariati din acest an. Cheltuielile au fost structurate in functie de necesarul pentru prestarea serviciilor, cheltuie li de functionare, de personal, pentru intretinerea si exploatarea infrastruc turii de transport public si a mijloacelor de transport public. În estimarea volumului de cheltuieli s-a avut in vedere si securitatea si sãnãtatea cãlãtorilor, siguranta circulatiei, conditiile de lucru la bordul mijloacelor de transport etc.