Traficantii vasluieni de canabis rãmân în arest

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Curtea de Apel Iasi a respins contestatiile formulate de Iuliana si Stelicã Bosnea împotriva deciziei de arestare preventivã a lor luatã de Tribunalul Vaslui. Cei doi, tatã si fiicã, patroni de magazin transformati în traficanti de canabis, vor împãrti arestul IPJ cu un alt dealer, Sergiu Gabriel Stirbu, arestat de curând.

Recent, au fost ridicati de politisti doi traficanti, Iuliana si Stelicã Bosnea, tatã si fiicã, patronii unui magazin din zona Ana Ipãtescu, a cãror magazie era unul dintre punctele de vanzare a drogurilor. La perchezitiile efectuate la magazinul si domiciliul celor doi au fost descoperite peste 200 de grame de droguri sub formã de seminte, muguri si rezinã de canabis. Din cate se pare, cel care a initiat afacerea a fost Stelicã Bosnea, cel care, in vara anului trecut, i-a trimis fiicei sale, din Spania, un colet care continea o cantitate de aproximativ 1-2 kg de substantã vegetalã de culoare verde, respectiv muguri de cannabis. La randul ei, Iuliana Bosnea a inceput sã caute diferiti consumatori pe raza municipiului Vaslui, unul dintre acestia fiind Sergiu Gabriel Stirbu (poreclit Sega), care, ulterior, a inceput sã distribuie drogurile cumpãrate de la familia Bosnea. La douã zile dupã arestarea lui Sega, a venit randul lui Stelicã si a Iulianei Bosnea sã fie ridicati, retinuti si, ulterior, dusi in fata judecãtorilor Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivã. Nemultumiti de acceptul judecãtorilor vasluieni, cei doi au contestat decizia de admitere a propunerii de arestare preventivã pentru 30 de zile formulate de procurorii DIICOT. Si, la fel ca in cazul lui Sega, Curtea de Apel Iasi a respins, ca nefondatã aceastã contestatie, astfel cã cei trei traficanti vor fi in continuare colegi in arestul IPJ Vaslui. Judecãtorii ieseni au mai decis instiintarea DGASPC Vaslui in vederea luãrii mãsurilor legale de ocrotire a fetei minore a Iulianei Bosnea, cel putin cat timp mama sa va sta dupã gratii. În aceeasi zi cu perchezitiile la familia Bosnea, un timisorean amator de canabis, Gabi Tarcã, era condamnat de Tribunalul Vaslui la 2 luni de inchisoare cu suspendare si efectuarea a 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii, pentru comiterea infractiunii de detinere de droguri in vederea consumului propriu. Bãrbatul, agent de achizitii, a fost descoperit la un control efectuat de politistii vasluieni, cu circa 15 grame de canabis despre care a declarat cã sunt destinate consumului propriu, pentru a se relaxa in timpul lungilor deplasãri. De la inceputul acestui an, judecãtorii vasluieni au incuviintat, la propunerea procurorilor, scoaterea de sub urmãrire penalã a altor trei persoane cercetate pentru consum de droguri sau etnobotanice. Celor trei li s-a pus conditia sã frecventeze programele derulate de autoritãti cu privire la pericolele consumului de droguri si li s-a pus in vedere cã, dacã vor recidiva, riscã pedepse cu inchisoarea.