Traficantii romi din Banca se vor liberi!

joi, martie 22, 2018, 3:00

Sãtui de judecatã si de a da sãptãmânal cu subsemnatul la Politie, conform conditiilor arestului preventiv în care sunt plasati de doi ani, doi dintre contrabandistii de tigãri din Banca s-ar vrea liberi de orice obligatii, inclusiv de cea de a nu pãrãsi tara. Condamnati în primã instantã la pedepse între 3 ani si 4 luni si 5 ani de închisoare, apelul membrilor bandei de romi traficanti continuã cu nesfârsite amânãri si cereri de sesizare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României.

În august 2015, politistii au fãcut nu mai putin de 16 perchezitii in municipiul Barlad si comuna Banca, la locuintele unor persoane bãnuite de contrabandã cu produse din tutun si produse accizabile. În cadrul operatiunii coordonate de procurori ai Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au fost descoperite la domiciliile lui fratilor Mihãitã (36 de ani) si Costel Saim (42 de ani), din Barlad, si a lui Costache Popa (46 de ani), din satul Mitoc, comuna Banca, peste 75.000 de tigarete de diferite mãrci, 7.500 de litri de combustibil si 10.500 de produse pirotehnice, toate aduse prin contrabandã din Republica Moldova. Ei au pretins cã nu chiar toate produsele gãsite la domiciliul lor ar fi fãcut obiectul contrabandei, si cã pentru o parte dintre ele ei ar fi muncit cinstit. Cei trei au fost arestati preventiv pentru comiterea infractiunii de contrabandã, ulterior, aceastã mãsurã preventivã fiind inlocuitã cu cea a arestului la domiciliu si apoi cu eliberarea lor sub control judiciar. În acelasi dosar au fost implicate alte trei persoane care fãceau parte din aceeasi bandã de traficanti si se ocupau cu vanzarea tigãrilor. În ianuarie 2017, Judecãtoria Barlad a dat o primã sentintã in acest dosar, condamnandu-i pe cei doi frati Saim la cate cinci ani de inchisoare cu executare, ceilalti membri ai retelei primind cate trei ani si patru luni de inchisoare. În plus, instanta a decis confiscarea celor peste 3.500 de pachete de tigãri de diferite mãrci provenind din contrabandã, dar si a unui imobil situat in Barlad apartinand fratilor Saim, folosit la depozitarea mãrfii de contrabandã. Pentru acoperirea prejudiciului calculat la 40.000 lei provocat statului prin vanzarea de tigãri netimbrate, a fost decisã punerea sechestrului asigurator pe masinile, casele si terenurile inculpatilor. Cei sase romi traficanti au contestat cu totii aceastã sentintã, insã procesul de pe rolul Curtii de Apel Iasi treneazã din cauza numeroaselor amanãri cerute de apãrãtorii lor, precum si judecãrii cererilor de sesizare a ICCTJ in vederea pronuntãrii unor hotãrari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cerute de acestia. Între timp, capii retelei, Mihãitã Saim si Costache Popa, s-au plictisit de obligatiile controlului judiciar in care sunt plasati incã din martie 2016 si ar dori sã fie liberi, astfel cã, in mai multe randuri, au solicitat instantei ridicarea acestei mãsuri preventive. Ultima datã, o astfel de cerere a fost respinsã la inceputul acestei sãptãmani. Mihãitã Saim mai este acuzat si intr-un alt dosar de trafic de tigãri, dupã ce, in iulie anul trecut, politistii de frontierã au destructurat reteaua din care fãcea parte alãturi de fratii bulibasei din Barlad, Averescu si Mures Brãtianu, si alte douã persoane.