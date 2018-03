Trafic rutier «înghetat»!

marți, martie 20, 2018, 3:00

Ploaia înghetatã, lapovita, dar si cantitatea mare de zãpadã cãzutã pe teritoriul judetului în dupã-amiaza zilei de 18 martie au fãcut ca pe mai multe artere de circulatie traficul rutier sã fie, dacã nu închis, blocat temporar.

Cele mai mari probleme au fost constatate, in dimineata zilei de ieri, pe drumurile judetene care leagã Barladul de comunele limitrofe. Astfel, incã din noaptea de 18 spre 19 martie toate utilajele Sectiei din Barlad din cadrul SC Lucrãri Drumuri si Poduri (LDP) Vaslui au fost nevoite sã iasã din nou la lucru, in special pe drumurile judetene 243, pe distanta Barlad – Puiesti – Dragomiresti, 243 B, pe distanta Barlad – Perieni, 243 C, pe distanta Barlad – Voinesti, 242, pe distanta Barlad – Grivita, 243 A, pe distanta Ivesti – Tutova – Pochidia, 245, pe distanta Barlad – Bãcani, Alexandru Vlahutã – Floresti, 245 C, pe distanta Barlad – Bogdãnita si 243 B, pe distanta Barlad – Crang – Ciocani. Initial, pe toate aceste drumuri s-a intervenit cu utilaje cu lamã pentru curãtarea carosabilului de zãpada pe care vantul puternic a adunato pe carosabil, formand pe alocuri suluri. Mai apoi a fost nevoie de imprãstierea de material antiderapant, pentru a se evita formarea ghetii. ‘Încã din momentul in care am constatat cã ploaia inghetatã si cãderile de zãpadã incep sã se intensifice, am iesit pe toate traseele pe care le avem in administrare pentru a preveni inchiderea traficului rutier. Au fost semnalate probleme serioase pe unele portiuni, unde a fost nevoie, atat de curãtarea carosabilului, cat si de imprãstierea de material antiderapant. Însã, panã la ivirea zorilor, am reusit sã degajãm cele mai multe drumuri. La aceastã orã (15.00 a zilei de ieri, n.r.) nu mai avem de intervenit cu material antiderapant decat pe unele distante in rampã de pe anumite portiuni de drum. Pe celelalte artere, utilajele noastre patruleazã in continuare pentru a se asigura cã nu vor mai apãrea probleme’, nea precizat un angajat al Sectiei Barlad a SC LDP Vaslui. La inchiderea editiei, toate drumurile judetene pe care au fost inregistrate probleme au fost redate in totalitate traficului rutier, insã circulatia se mai desfãsura pe unele drumuri in in conditii de iarnã.

Probleme rezolvate si pe drumurile nationale

Poleiul si cãderile de zãpadã au creat probleme si pe drumurile nationale din judet, precum si pe Drumul European 581. Utilajele Sectiei de Drumuri Nationale Barlad au iesit la ‘lucru’ chiar din dupã-amiaza zilei de duminicã, 18 martie, intrucat exista riscul ca unele drumuri nationale si mai multe sectoare din DE 581 sã se blocheze din cauza viscolului. S-a intervenit pe Drumul National (DN) 11 A, pe distanta Barlad – Ivesti Podul Turcului, pe DN 2 F – Vaslui – Bacãu, in special in zona Dragomiresti si pe DN 15 D, pe distanta Vaslui – Negresti. Pe drumul european au fost semnalate probleme in zonele Banca – Stana Costesti, Husi – Albita si Barlad – Tutova. Din fericire, pe nici o arterã din cele cu probleme traficul rutier nu a fost inchis. Chiar dacã vantul puternic din unele zone a continuat si pe timpul noptii, s-a reusit in cele din urmã curãtarea carosabilului si imprãstierea de naterial antiderapant. Dat fiind cã iarna incã nu s-a terminat, drumarii atrag atentia conducãtorilor auto sã nu plece la drum fãrã a avea masinile echipate corespunzãtor, intrucat in orice moment blocarea autorurismelor ar putea insemna ingreunarea activitãtii de deszãpezire.