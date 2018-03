Tot mai multi turisti în vizitã în judetul Vaslui

luni, martie 26, 2018, 3:00

Judetul Vaslui a fost vizitat, anul trecut, de mai multi turisti. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã (DJS) Vaslui, in total, in anul 2017 au fost in judetul nostru 44.674 de turisti, astfel: in ianuarie – 2.449, februarie – 2.448, martie – 3.227, aprilie – 3.280, mai – 4.111, iunie – 3.766, iulie – 3.133, august – 5.936, septembrie – 5.138, octombrie – 4.425, noiembrie – 3.742, decembrie – 3.019 turisti. Spre comparatie, in 2016, judetul Vaslui a fost vizitat de doar 39.929 de turisti. Numãrul turistilor cazati (sosirile) in judetul Vaslui in luna decembrie a fost de 3.019 persoane, inregistrandu-se un numãr de 4.657 innoptãri. Potrivit datelor DJS Vaslui, indicele de utilizare netã a locurilor de cazare rãmane scãzut incã scãzut: 18,5%, in decembrie 2017, fatã de 14,4%, in decembrie 2016. Reamintim cã in prima jumãtate a anului 2016, Primãria Vaslui a inaugurat Centrul Municipal de Informare si Promovare Turisticã. Sediul centrului este situat pe strada Stefan cel Mare, la intersectia cu strada Frunzelor. Investitia s-a ridicat la suma de 286.000 lei, fãrã TVA, si a fost asiguratã din bugetul local. oCentrul are o activitate foarte importantã. Aici se vor gãsi toate informatiile despre municipiu, adresele institutiilor, firmelor, scolilor, farmaciilor, legãturile cu alte comunitãti din tarã sau din Europa. Obiectivul are o pozitie foarte bunã, fiind situat la strada principalã, intre Centrul Civic si Curtile Domnesti. Centrul va fi oglinda municipiului Vasluio, spunea la inaugurare centrului Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui.