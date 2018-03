Tot mai bolnavi

luni, martie 5, 2018, 3:00

Anul trecut, Casa de Pensii Vaslui a emis 1.142 decizii noi de încadrare în grad de invaliditate. În ultimii ani, se constatã o scãdere a numãrului beneficiarilor de pensie de boalã. Pe lângã trecerea pensionarilor de boalã în categoria pensionarilor la limitã de vârstã, o altã cauzã a scãderii acestui tip de pensii este modificarea criteriilor de încadrare într-un grad de invaliditate.

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a emis, anul trecut, 1.142 decizii medicale noi de incadrare in grad de invaliditate. Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui, a spus cã in cadrul activitãtii de expertizare medicalã au fost aplicate cu rigurozitate criteriile medicale pentru stabilirea gradului de invaliditate. Conform datelor statistice, in ultima perioadã, se constatã o scãdere a numãrului de beneficiari de pensii de invaliditate. Astfel, fatã de aceeasi perioadã a anului 2016, numãrul pensionarilor de invaliditate este mai mic cu 111 pensionari. ßCauzele posibile ale scãderii numãrului de beneficiari de pensii de invaliditate sunt trecerea, din oficiu, de la pensia de invaliditate la pensia pentru limitã de varstã, precum si modificarea criteriilor de incadrare intr-un grad de invaliditate. În cursul anului trecut, cele mai multe persoane care au primit pensie de invaliditate sunt diagnosticati cu neoplasm. Alte boli grave cu care se confruntã vasluienii sunt bolile cardiovasculare, boli psihice si boli ale aparatului respirator’, a spus Isabel Bogdan. La aceastã datã, in judetul Vaslui sunt aproape 11.000 de pensionari de invaliditate. Dacã in anul 2016 in evidenta Serviciului de Expertizã Medicalã figurau 11.082 pensionari de invaliditate, la inceputul anului 2014, un numãr de 11.788 persoane primeau sprijinul financiar de la stat. Spre comparatie, in anul 2013, in judet erau 12.667 de pensionari de invaliditate, iar in anul 2009, beneficiau de pensii de boalã 16.274 persoane. Din nefericire, in ultimii ani, zeci de tineri vasluieni cu boli grave au ingrosat randul beneficiarilor de pensii de invaliditate. Modificarea legislatiei, prin eliminarea cerintei privind un anumit stagiu de cotizare, a permis persoanelor cu handicap sã solicite pensie de boalã. Astfel, foarte multi tineri care figurau in evidente ca persoane cu handicap sunt inregistrati, in prezent, cu pensie de invaliditate. La inceputul acestui an, 131 de pensionari de invaliditate aveau varste intre 19 si 30 de ani. Pe segmentul de varstã 30 – 39 de ani erau 371 de pensionari, iar 1.308 pensionari aveau varste intre 40 si 49 de ani. Afectiunile cu cea mai mare incidentã in cazul persoanelor inscrise la pensie de invaliditate care au varsta mai micã de 25 de ani sunt schizofrenia, SIDA, tulburãrile schizoide si delirante, retardul mintal sever, epilepsia, hepatita, boala renalã cronicã (cu hemodializã).