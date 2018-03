Terenuri, birouri, magazine, masini si calculatoare…

joi, martie 22, 2018, 3:00

În acest an, Fiscul a organizat deja opt licitatii publice pentru valorificarea bunurilor sechestrate. Au fost scoase la vânzare terenuri, masini si utilaje, spatii comerciale si de birouri, calculatoare etc. Nici pe viitor datornicii nu vor avea parte de zile linistite. În ianuarie si februarie, Fiscul a emis 6.408 somatii pentru debite de 19,47 milioane lei si a instituit 2.571 popriri pe conturi bancare, în sumî de 12,90 milioane lei. În total, Finantele Publice Vaslui au de recuperat de la persoanele juridice debite de 47,70 milioane lei.

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a inceput in fortã acest an in ceea ce priveste recuperarea creantelor datorate bugetului general consolidat. Astfel, in perioada ianuarie – februarie 2018 au fost instituite mai multe mãsuri de executare silitã a datornicilor la visteria statului. Fiscul a emis 6.408 somatii pentru debite in valoare de 19,47 milioane lei, fiind aplicate un numãr total de 2.571 popriri asupra diponibilitãtilor din conturile bancare ale debitorilor si tertilor in sumã de 12,90 milioane lei. Tot in primele douã luni ale anului curent, inspectorii fiscali din cadrul AJFP Vaslui au aplicat 16 sechestre pe bunuri mobile si imobile, in sumã totalã de 3,11 milioane lei. Mirela Bulgaru, purtãtorul de cuvant al AJFP Vaslui, a precizat cã pentru valorificarea bunurilor sechestrate au fost organizate opt licitatii publice, din activitatea de executare silitã fiind incasatã la bugetul consolidat suma de 7,30 milioane de lei. Printre bunurile scoase la licitatie se numãrã un teren extravilan in Munteni de Sus, un spatiu comercial si birouri in Vaslui, o clãdire cu destinatia restaurant, in zona Brodoc, autoutilitare, masini si utilaje diverse pentru activitatea din industria alimentarã, masini diverse pentru activitatea din sectorul textil, un sistem de supraveghere video, calculatoare etc.

Inspectii fiscale pe banda rulanta

În perioada ianaurie – februarie 2018, Inspectia Fiscalã din cadrul AJFP Vaslui a realizat 93 de inspectii fiscale. Urmare a verificãrilor din teren, s-au constatat abateri de la prevederile legale referitoare la calcularea, inregistrarea si virarea de cãtre contribuabili a obligatiilor la bugetul general consolidat, fiind stabilite diferente suplimentare in sumã de 4,45 milioane lei. ‘Diferentele si accesoriile calculate reprezintã TVA in sumã de 2,31 milioane lei, impozit pe profit in valoare de 1,26 milioane lei, impozit pe dividende in sumã de 356 mii lei, precum si alte impozite si taxe in sumã de 492 mii lei. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 27 de amenzi contravantionale, in cuantum de 33 mii leiî, a spus Mirela Bulgaru.

2.762 de firme au datorii la stat

La inceputul acestui an, 2.762 de firme din judetul Vaslui aveau datorii la bugetul consolidat al statului. În total, Fiscul are de recuperat de la persoanele juridice debite care se ridicã la suma de 47,70 milioane de lei. Volumul cel mai mare al obligatiilor fiscale neachitate se inregistreazã la bugetul de stat, unde datoriile sunt de 29 milioane de lei. Cu un minus de 12,84 milioane de lei a intrat in noul an si bugetul asigurãrilor sociale de stat, in timp ce la bugetul asigurãrilor de sãnãtate ìgauraî este de 5,25 milioane de lei. Nu in ultimul rand, la bugetul de somaj, suma care trebuie recuperatã se ridicã la 560 mii lei. Valoarea arieratelor bugetare esalonate la platã este de 12,72 milioane de lei, iar cele in executare silitã sunt de 28,27 milioane de lei. Cele mai multe firme care nu au reusit sã isi achite obligatiile fiscale la stat sunt din constructii, prestãri servicii, agricul – turã, industrie usoarã si comert cu amãnuntul. Anut trecut, AJFP Vaslui a colectat in total venituri care se ridicã la suma de 739,04 milioane de lei, ceea ce reprezintã cu 7,11% mai mult decat programul de colectare comunicat de cãtre ANAF (690 milioane lei). Pe bugete, situatia veniturilor colectate se prezintã astfel: la bugetul de stat s-au adunat 282,48 milioane lei iar la bugetul asigurãrilor sociale de stat suma colectatã este de 297,48 milioane de lei. De asemenea, Fiscul a incasat pentru bugetul fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate suma de 147,75 milioane de lei, iar la bugetul de somaj veniturile sunt de 11,21 milioane lei.