Tãtaru: „În 2040, România va fi cea mai dezvoltatã tarã din Europa…”

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, a fãcut praf programul de guvernare al PSD, schimbat din temelii în mai putin de un an si jumãtate de la alegeri. Principalul vinovat este Liviu Dragnea, pe care liderul PNL Vaslui în comparã cu Gigi Becali. „Numai cã el (Dragnea, n.r.) se joacã cu viata românilor”.

Conducerea PNL Vaslui se delimiteazã clar de mãsurile haotice pe care le adoptã PSD, antagonizand mai toate pãturile socio-profesionale din sistemul bugetar, dar si din mediul privat. În cadrul unei conferinte de presã, dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, a subliniat cã PNL nu este impotriva mãririlor salariale sau a mãririi punctului de pensie, nici impotriva pensiilor speciale pentru cadrele militare si magistrati, dar aceste mãriri trebuie fãcute in urma unor mãsuri care sã ducã la o crestere realã a economiei tãrii, nu doar gratie consumului. Cel mai bun indicator este furnizat, in opinia lui Tãtaru, de Institutul National de Statisticã, ale cãrui cifre anuleazã cresterile salariale anuntate de PSD. Astfel, inflatia de 4,7% face ca, in mod real, cresterea salariului mediu in Romania sã fie de doar 3%, nicidecum de 18%, cum sustin socialdemocrat ii. ‘PNL a incercat si incearcã, prin proiecte legislative si initiative – toate respinse de majoritatea PSD-ALDE din Parlament – sã aducã economia la realitate. Da, suntem de acord ca punctul de pensie sã fie mãrit, PNL este de acord cu pensiile speciale pentru militari si magistrati, PNL vrea mai multe locuri de muncã bine plãtite, dar, pentru a avea toate acestea, economia trebuie sã fie puternicã. Acum, vedem cã tot ce am prezis in Cartea neagrã a guvernãrii PSD se adevereste. În noua grilã de programe a PSD, 2040 este anul in care Romania va fi cea mai dezvoltatã tarã din Europa’, a spus, cu ironie, Nelu Tãtaru. Liderul PNL Vaslui l-a comparat pe Liviu Dragnea, artizanul acestui dezastru, cu Gigi Becali: ‘Numai cã el (Dragnea, n.r.) se joacã cu viata romanilor’. ‘Cred cã reasezarea economiei ar trebui sã inceapã cu ce poate da Romania poporului sãu’, a conchis Nelu Tãtaru.