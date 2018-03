Tãtaru, explicatii pe marginea unui buget contestat

joi, martie 1, 2018, 3:00

Lipsa de transparentã cu care a fost prezentat bugetul judetului Vaslui, modul discretionar în care au fost alocati, de cãtre conducerea PSD a Consiliului Judetean, banii pe diverse capitole de cheltuieli si în special faptul cã este posibil ca, în 2018, la fel ca anul trecut, sã nu fie finalizat nici un proiect major au fost temele conferintei de presã sustinute, ieri, de dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. „Consilierii judeteni liberali si-au exprimat rezervele fatã de acest buget, iar când au luat atitudine, li s-a spus cã, la fel de bine, discutiile pot fi amânate, dar dacã bugetul nu se aprobã pânã pe 5 martie, judetul intrã în imposibilitate de platã. Acesta a fost si motivul pentru care au acceptat sã continue lucrãrile, însã s-au abtinut de la vot, în semn de protest fatã de modul discretionar în care PSD întelege sã conducã judetul”, a explicat presedintele Tãtaru.

‘Dorim sã explicãm opiniei publice natura votului consilierilor judeteni liberali cu privire la unul dintre cele mai importante subiecte ale sedintei CJ de marti, bugetul pe 2018, document deosebit de important pentru dezvoltarea in perioada imediat urmãtoare a judetului Vaslui. Acest mult lãudat buget 2018, de 394 milioane de lei, incluzand si excedentul de 20 de milioane de la sfarsitul lui 2017, cu o treime mai mare decat cel de anul trecut, este conturat, in cea mai mare parte, peste douã treimi, pe asigurarea cheltuielilor de functionare a CJ si a institutiilor din subordine. Ceea ce rãmane, putin peste 100 milioane lei destinati investitiilor, vom vedea dacã vor fi bine cheltuiti sau, la sfarsitul anului, la prezentarea exercitiului bugetar, vom primi aceleasi scuze ca de fiecare datã, cã drumurile ori obiectivele propuse a se reabilita nu au fost finalizate din cauza lipsei constructorilor sau a neseriozitãtii acestora, ori vom primi alte explicatii de naturã tehnicã’, a spus dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, in deschiderea conferintei de presã. ‘Felul in care au fost cheltuiti banii sectiunii de functionare nu-l vom cunoaste decat la sfarsitul anului sau in urma controlului Curtii de Conturi. În schimb, existenta an de an a unui importat excedent bugetar, 27 de milioane lei la sfarsitul lui 2015, 16 milioane lei in 2016, aproape 20 milioane lei la sfarsitul anului trecut, nu aratã o bunã, ci o proastã gospodãrire a banului public. Sã spui cã judetul Vaslui nu poate cheltui banii destinati investitiilor, punand acest lucru pe seama constructorilor ‘incompetenti’, e ceva ce doar Dumitru Buzatu poate explica. Anul trecut, nu a fost finalizat nici un proiect. Nici mãcar Groapa de gunoi de la Rosiesti, care era sã fie completatã de Groapa de Gunoi de la Perieni, la care s-a renuntat in ultimul moment, nu este finalizatã. Iar la sedinta ADIV, acelasi Dumitru Buzatu a spus cã, in jumãtate de an, la Rosiesti isi vor gãsi locul toate gunoaiele ce impanzesc pãdurile, raurile si campurile din judet. Nu stiu dacã va exista mãcar timpul fizic sã fie procesate aceste gunoaie, stranse in cei 28 de ani de cand judetul este condus de PSD!’, a adãugat presedintele PNL Vaslui, Nelu Tãtaru. Acesta a continuat cu acuzatiile la adresa conducerii PSD a judetului, acuzatii alimentate in special de lipsa de transparentã cu care a fost realizat si prezentat bugetul judetului pe acest an. ‘Excedentul de anul trecut ar trebui sã meargã la sectiunea de dezvoltare, dar sefii PSD ai judetului anuntã cã ar putea ajunge la cea de functionare, conform unui proiect de lege anuntat de mai marii lor din Guvern. Vor ajunge probabil la DGASPC, unde acesti bani se pot spãla. Nu am regãsit in buget nici cei 3,7 milioane lei, alocati special de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Ni s-a spus cã nici nu trebuie sã aparã in buget, sunt bani separati! Poate acestia sunt in pusculita cuiva, poate vor fi folositi la momirea primarilor la alegerile din urmãtorii ani… Cand liberalii si-au exprimat rezerve fatã de comunicarea foarte tarzie a proiectului de buget, chiar in timpul sedintelor pe comisii, cand nu mai era vreme sã propunem amendamente, si am luat atitudine in sedinta de plen, ni s-a spus cã putem amana discutiile, dar pe 5 martie acest buget trebuie aprobat, in caz contrar, judetul intrã in imposibilitate de platã… În acest caz, consilierii judeteni liberali au preferat sã se abtinã de la vot, iar cei ai majoritãtii au votat un buget efemer, din care nimeni nu intelege nimic, buget axat doar pe cheltuieli de functionare, iar la executia bugetarã nu vom vedea iar nici un proiect de investitii finalizat, acestea fiind pãstrate pentru anii electorali urmãtori, 2019 si 2020’, a mai spus Nelu Tãtaru. ‘Dincolo de aprobarea pe repede inainte a bugetului, fiecare cetãtean al judetului Vaslui trebuie sã stie de ce rãmane la acelasi nivel de sãrãcie, de ce nu avem investitori si locuri de muncã, de ce excelãm la somaj si ajutoare sociale acordate… Trãiesc cu speranta cã, vãzand aceste lucruri, la alegerile din 2020 se va rezolva si boala de care suferã judetul Vaslui’, a concluzionat presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru.