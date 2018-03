«Start up Yourself», un nou program pentru încurajarea antreprenoriatului

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Asociatia de Dezvoltare Interco – munitarã EURONEST a semnat la inceputul acestui an un Contract de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritarã 3, Operatiunea 3.7, pentru proiectul ‘Start up Yourself’. Proiectul se va derula pe parcursul a 36 de luni in beneficiul membrilor fondatori: Consiliul Judetean Vaslui, Consiliul Judetean Suceava, Consiliul Judetean Neamt, Consiliul Judetean Iasi, Consiliul Judetean Botosani, Consiliul Judetean Bacãu si, in final, al persoanelor care au resedinta in Regiunea de Nord-Est si doresc sã infiinteze o afacere in mediul urban. Bugetul total al proiectului este de 11.836.863,04 lei, din care pentru A.D.I. EURONEST este alocatã suma de 8.143.622,12 lei. Obiectivul general al acestui program il reprezintã incurajarea antreprenoriatului si a ocupãrii pe cont propriu prin sustinerea infiintãrii a 48 de de intreprinderi cu profil non-agricol in zona urbanã in Regiunea Nord-Est, ca urmare a derulãrii unor mãsuri de formare antreprenorialã pentru minimum 400 de persoane, si crearea a minimum 96 de locuri de muncã. În cadrul acestui program, persoane din randul somerilor, persoanelor inactive sau al celor care au un loc de muncã si doresc sã deschidã o afacere in scopul creãrii de noi locuri de muncã vor putea fi formati profesional gratuit in domeniul antreprenoriatului. Vor fi acordate ajutoare de minimis in vederea dezvoltãrii a minim 48 de planuri de afaceri cu potential de a deveni afaceri de succes, care ulterior vor fi monitorizate si promovate la nivelul Regiunii Nord-Est. Persoanele ce se pot inscrie in program trebuie sã indeplineascã cumulativ mai multe conditii, intre care sã aibã varsta cuprinsã intre 18 si 64 de ani, sã intentioneze cã infiinteze o afacere non-agricolã in mediul urban si sã aibã resedinta ori domiciliul in mediul rural sau urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Bacãu, Botosani sau Suceava. Alte conditii se referã la cele de acces la programul de formare, respectiv un nivel al studiior de minim 10 clase, si sã nu detinã majoritatea pãrtilor sociale ori sã fie administratori intr-o altã intreprindere. Nu pot face parte din grupul tintã tinerii NEETs, care nu urmeazã nici o formã de invatãmant si nici nu au un loc de muncã, cu varsta intre 16 – 24 ani, acestia fãcand obiectul altor surse de finantare. În fiecare judet al Regiunii Nord-Est, se vor organiza activitãti de formare profesionalã in domeniul antrepre – noriatului pentru un numãr minim de 20 de participanti/curs. Cursul propriu-zis se va derula pe parcursul a 80 ore, din care 30 ore de pregãtire teoreticã si 50 ore de pregãtire practicã, si cuprinde principalele notiuni si concepte privind antreprenoriatul, notiuni de bazã privind initierea unei afaceri, mixul de marketing, realizarea planului de afaceri, identificarea resurselor financiare, managementul resurselor umane, asigurarea fluxului de numerar, aspecte legislative in functie de domeniul CAEN ales pentru afacere, elemente de risc ale unei afaceri. În ceea ce priveste ideile de afaceri care ar putea obtine finantare, acestea nu pot fi din sectoarele pescuit si acvaculturã, productia primarã, prelucrarea si comercializarea de produce agricole, export cãtre tãri terte sau cãtre state membre, achizitia de vehicule de transport rutier de mãrfuri ori afaceri care conditioneazã utilizarea preferentialã a produselor nationale fatã de cele importate. În luna martie 2018, solicitantul va derula, in Vaslui, campanii de informare si promovare, prin organizarea de intalniri cu cetãtenii, posibili membri ai grupului tintã. Locatia si datele evenimentelor vor fi anuntate in timp util pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui. Acesta este al doilea program de incurajare a deschiderii de noi afaceri oferit locuitorilor din Regiunea Nord Est si derulat tot prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã EURONEST, dupã cel demarat la sfarsitul anului trecut, si aflat in plinã desfãsurare, ‘ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitãtile de origine prin sustinerea antreprenoriatului’. Este vorba de un program prin care se poate acorda panã la 40.000 de euro persoanelor din Regiunea Nord est, stabiliti in strãinãtate de cel putin un an, si care doresc sã se reintoarcã acasã pentru a-si deschide o afacere cu profil non-agricol in zona urbanã.