Sporurile profesorilor, la mâna Înaltei Curti de Casatie si Justitie

miercuri, martie 14, 2018, 3:00

Mai multe procese cîstigate la Tribunalul Vaslui de Uniunea Sindicalã Didactica Vaslui în numele cadrelor didactice si auxiliare de la mai multe scoli afiliate sunt blocate la Curtea de Apel Iasi. Judecarea dosarelor este suspendatã pânã la aparitia în Monitorul Oficial a unei decizii a Înaltei Curti de Casatie si Justitie privind o spetã asemãnãtoare, privind sporuri cîstigate initial în instantã pentru 38 de membri de sindicat din cadrul Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Vaslui.

În ultimii opt ani, cadrele didactice de la majoritatea unitãtilor de invãtãmant din tarã au apelat la instantele de judecatã pentru castigarea unor drepturi salariale. Este vorba de diverse sporuri si mãriri salariale la care ar fi avut dreptul prin acte normative votate, insã nepuse in aplicare, inclusiv faimoasa mãrire cu 40% a salarilor profesorilor decisã in scop pur electoral in 2008 chiar inaintea izbucnirii crizei economice. Aproape fãrã exceptie, actiunile din justitie au fost castigate de sindicatele din invãtãmant in numele cadrelor didactice si auxiliare, iar guvernantii au fost obligati sã acorde de la bugetul de stat sumele respective. În ultima perioadã insã, mai multe astfel de procese, castigate in primã instantã, sunt blocate, dupã ce Curtea de Apel Iasi a decis sesizarea Înaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un astfel de dosar. Este vorba de unele sporuri legale cuvenite personalului din invãtãmant care au dispãrut sau au fost diminuate la inceputul anului trecut, odatã cu semnarea noului contract de muncã pe anul 2017. Concret, este vorba de un proces castigat la Tribunalul Vaslui de Uniunea Sindicalã Didactica Vaslui in numele a 38 de membri de sindicat, cadre didactice si auxiliare din cadrul Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ din Vaslui. Instanta vasluianã a decis, la inceputul lunii octombrie 2017, anularea actelor aditionale privind stabilirea drepturilor salariale incepand cu data de 01.01.2017 pentru personalul didactic de predare si didactic auxiliar si obligarea paratei, Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ Vaslui, de a emite membrilor de sindicat noi acte aditionale cu sporurile cuvenite raportate la salariul de bazã din luna ianuarie 2017. Mai mult, unitatea scolarã a fost obligatã sã calculeze si sã achite fiecãrui membru de sindicat diferentele salariale rezultate, actualizate, precum si dobanda legalã penalizatoare aferentã acestor diferente, incepand cu 1 ianuarie 2017 panã la data efectivã a plãtii. Sentinta a fost contestatã la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi, unde au apãrut divergente cu privire la calculul sporurilor, respectiv dacã cuantumul sporurilor legale pentru personalul din invãtãmant se determinã prin raportare la salariul de bazã cuvenit in luna decembrie 2016 sau prin raportare la salariul de bazã cuvenit in luna ianuarie 2017. În consecintã, judecãtorii au cerut arbitrajul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, care trebuie sã se pronunte in aceastã dilemã. În aceste conditii, toate dosarele ulterioare avand aceeasi spetã, cu procese castigate la Tribunalul Vaslui si ajunse, prin contestare, la Curtea de Apel Iasi, au fost suspendate panã la pronuntarea in Monitorul Oficial a Romaniei a unei decizii a instantei supreme in acest sens. Printre acestea se gãsesc dosarele privind drepturi salariale asemãnãtoare contestate de cadre didactice de la Scolile Gimnaziale din Bãlteni sau Draxeni – Rebricea, ori de la Grãdinita cu program prelungit nr. 5 din Vaslui. Acestea vor avea insã mult de asteptat, avand in vedere cã abia la jumãtatea lunii februarie s-a decis sesizarea celei mai inalte instante din Romania, iar dosarul cadrelor didactice de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ nici mãcar nu a ajuns sã fie inregistrat la Înalta Curte. Teoretic, conform deciziilor de panã acum a judecãtorilor ieseni, procesul este ca si castigat, rãmanand de lãmurit doar respectivul ‘amãnunt’. Asta inseamnã cã profesorii respectivi isi vor primi panã la urmã drepturile bãnesti, iar sumele pe care le vor ridica, inclusiv dobanzile aferente, ar putea fi considerabile.