Spitalul Judetean Vaslui – Centru de excelentã pentru instruirea personalului medical

Spitalul Judetean de Urgentã (SJU) Vaslui a reusit accesarea unui program finantat cu fonduri europene, „Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui – Centru de excelentã pentru instruirea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare de sãnãtate în context transnational inovativ”, în valoare de aproape 11 milioane lei, care va fi derulat pânã în 2020. Practic, aici vor fi instruiti 780 de medici si personal medical din judet si din Regiunea Nord-Est si alti 90 din Regiunea Bucuresti – Ilfov, care pot participa la mai multe cursuri de formare profesionalã în implementarea programelor prioritare de sãnãtate. În plus, în cadrul acestui program, SJU Vaslui va înfiinta un centru multimedia, dotat, printre altele, cu o bibliotecã de specialitate, ecograf si manechine de simulare. „Este un proiect foarte bun, prin care vom reusi calificarea profesionalã în acest domeniu a personalului medical, proiect care se alãturã eforturilor noastre de dotare a Spitalului Judetean cu cea mai modernã aparaturã si chipamente medicale si de asigurare a unor conditii foarte bune de muncã. Sperãm ca acest lucru sã ne ajute nu doar în atragerea de noi specialisti, dar si în pãstrarea personalului medical în perspectiva deschiderii, în viitor, a spitalelor regionale care vor încerca sã atragã personal inclusiv din zona noastrã” a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

În preocupãrile constante ale conducerii Spitalului Judetean si ale Consiliului Judetean Vaslui stã, pe langã reabilitarea si modernizarea tuturor sectiilor celui mai mare spital din judet, si cresterea performantei personalului medical, prin perfectionarea profesionalã a acestuia. În acest scop, s-a reusit accesarea unui important proiect, in valoare de 10.942.376 lei, finantat cu fonduri europene, prin Ministerul Dezvoltãrii, proiect in care CJ are o contributie financiarã proprie de doar 2%. ‘Acest spital nu se poate dezvolta doar prin achizitionarea de echipamente performante, trebuie sã contribim si la perfectionarea profesionalã a personalului medical. Este insusi scopul acestui proiect demarat acum, care, mai mult decat atat, prin implementarea sa, va aduce un plus de imagine acestui spital’, a declarat Ana Rinder, managerul SJU Vaslui. Ea a fost completatã de managerul proiectului, Daniela Clãtinici, cu ocazia conferintei de presã de lansare a proiectului. ‘Perfectionarea personalului medical contribuie atat la cresterea calitãtii serviciilor medicale la standarde europene, cu impact pozitiv asupra pacientilor, cat mai ales la schimbarea unui intreg proces organizational al unitãtii medicale, prin folosirea ulterioarã a rezultatelor proiectului, cu efecte benefice pe termen lung. În acest scop, SJU Vaslui deruleazã in perioada 2017-2020 proiectul: ‘Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui – Centru de excelentã pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sãnãtate in context transnational inovativ’, Cod SMIS 2014ž:109709, cofinant at din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, care va duce la cresterea capacitãtii tehnice a personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sãnãtate la nivel national si local. Trebuie spus cã munca de implementare a acestui proiect a durat doi ani, iar efortul nu a fost deloc mic, in conditiile in care nu mai putin de 88 de spitale din intreaga tarã au incercat accesarea acestui program, iar 37 de spitale au aplicat pentru acest proiect. Sunt mandrã sã spun cã proiectul SJU Vaslui a fost notat cu 96 de puncte din 100 posibile, clasandu-ne astfel pe locul 8, dupã douã spitale de renume din Timisoara si alte cinci din Bucuresti’, a explicat Daniela Clãtinici, managerul proiectului. Practic, in cadrul proiectului se vor desfãsura programe de formare profesionalã, schimburi de experientã si schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale asigurate cu sprijinul unui partener din Italia, Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (C.I.R.M.), un consortiu de cercetare cu peste 15 ani de experientã in domeniul medical, in scopul cresterii accesului la servicii medicale si servicii sociale de interes general si raportate la cerintele de calitate europene. De aceste programe vor beneficia 870 de specialisti, din care 90 din Regiunea Bucuresti – Ilfov si 780 de specialisti din judetul Vaslui sau din Regiunea Nord-Est. În grupe de cate 50 de cursanti, acestia vor putea participa la un numãr de 120 de programe de formare profesionalã, din care 14 programe in acest an si cate 54 de programe in 2019 si 2020, ocazie cu care se vor perfectiona in cel putin unul dintre domeniile programelor prioritare de sãnãtate, respectiv sãnãtatea femeii si copilului, boli netransmisibile majore, boli transmisibile, sãnãtate mintalã sau boli rare, inclusiv geneticã medicalã. Cursurile se vor tine in noul centru multimedia al SJU Vaslui, realizat in cadrul proiectului, centru care este dotat cu bibliotecã de specialitate, ecograf, douã manechine de simulare, 8 rucsacuri de prim ajutor, 2 defibrilatoare, videoproiector, dar si tablã multimedia, 40 de laptopuri, 40 de imprimante si alte douã imprimante multifunctionale performante, toate destinate uzului cursantilor. ‘Un astfel de proiect este foarte bun, cu atat mai mult cu cat de ani de zile facem eforturi sustinute pentru modernizarea spitalului si pentru a atrage personal, sã-l pregãtim profesional, astfel incat fiecare colt a acestui spital sã serveascã scopului pentru care a fost realizat, cel de a veni in sprijinul populatiei judetului cu servicii medicale de calitate. Calificarea personalului medical e binevenitã, insã mai trebuie sã facem un efort si pentru a ajunge la zi cu practicile, atitudinea si comportamentul… Consider insã cã avem un rãgaz foarte scurt – in perspectiva deschiderii spitalelor regionale, care vor incerca sã-si atragã specialisti inclusiv din judetul nostru – pentru a moderniza din toate punctele de vedere aceastã unitate spitaliceascã, astfel incat sã fidelizãm personalul medical oferindu-i toate conditiile pentru a prefera sã rãmanã la Vaslui’, a declarat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.