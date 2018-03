Solestean de 20 de ani, arestat pentru douã tâlhãrii

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei Municipiului Vaslui si Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au probat activitatea infractionalã a unui bãrbat de 20 de ani, din comuna Solesti, bãnuit de sãvarsirea a douã infractiuni de talhãrie, fapte comise in perioada 7 – 13 martie. Victimele infractiunilor sunt douã femei, de 68, respectiv 57 de ani, ambele din municipiul Vaslui. Politistii au stabilit cã, in ziua de 7 martie, bãrbatul a urmãrit in zona strãzii Republicii persoana vãtãmatã in varstã de 68 de ani, a impins-o si i-a smuls poseta din manã. Ulterior, acesta si-a insusit suma de 130 de lei iar poseta si restul bunurilor le-a abandonat la un tomberon de gunoi din zonã. Pe 13 martie, in jurul orei 14.00, bãrbatul a urmãrit o altã femeie, de 57 de ani, in zona strãzilor Republicii si Pãcii, a agresat-o si i-a smuls poseta pe care o avea asupra sa, reusind sã intre in posesia sumei de 700 lei. Si in acest caz a abandonat poseta si restul de bunuri la un tomberon din zonã. Bãrbatul a fost retinut de politisti pe 16 martie pentru 24 de ore, iarpe 17 martie, a fost prezentat Judecãtoriei Vaslui, care a dispus arestarea sa preventivã pentru o perioadã de 30 de zile. În continuare, politistii efectueazã cercetãri pentru stabilirea intregii activitãti infractionale a tanãrului.