Simpozion dedicat Unirii cu Basarabia, la Muzeul Judetean

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui organizeazã, sub egida Consiliului Judetean Vaslui, simpozionul stiintific ‘UNIREA BASARABIEI CU ROMžNIA’, marti, 27 martie 2018, incepand cu ora 12.00, in Sala ‘Arta’ a Muzeului Judetean Vaslui. Ampla manifestare cultural-stiintificã se inscrie in Programul National ‘CENTENARUL MARII UNIRI – 2018’ si este dedicatã implinirii a 100 de ani de la sãvarsirea actului istoric al Unirii Basarabiei cu Romania, la 27 martie 1918. Simpozionul stiintific ‘UNIREA BASARABIEI CU ROMANIA’ are ca scop principal aducerea in prim-plan a contextului international si a evenimentelor interne din Basarabia care au dus la unirea acestei provincii romanesti cu Tara-Mamã. În fond, constientizarea publicului larg asupra a ceea ce a fost si semnificã acest important act istoric sãvarsit la 27 martie 1918 ne ajutã sã intelegem modul in care s-a infãptuit statul national unitar roman. Vor avea prezentãri acad. Radu Stefan Vergatti, Academia Oamenilor de Stiintã din Romania – ‘Stefan Ciobanu si lupta pentru Unirea Basarabiei cu Romania’, dr. Liviu Tãranu, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitãtii – ‘Unirea Basarabiei cu Romania – reflectii si perspective actuale’, asist. univ. dr. Oleg Danilceac, Universitatea de Stat ‘Bogdan Petriceicu Hasdeu’ Cahul – ‘Aspecte din activitatea Directoratului General responsabil pentru probleme de justitie si culte (1917- 1918)’, prof. Oltea Rãscanu-Gramaticu, Barlad – ‘Un enciclopedist basarabean – B. P. Hasdeu. 180 de ani de la nastere’, prof. Papana Maxim, Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’ Cahul – ‘Sfatul Tãrii – organ al patriotilor sau nationalistilor?’. Organizatorii simpozionului stiintific sunt prof. dr. Ramona-Maria Mocanu, directorul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, muzeografii Anca Iuliana Iordachi si Oana Ambrosã, precum si dr. Mihai-Cristian Selaru, Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui.