Si se fãcu luminã…

marți, martie 6, 2018, 3:00

Dupã ce mai bine de douã luni nu a stiut ce tarife sã perceapã pentru serviciul de iluminat public – abia luat în administrare – începând din aceastã lunã, Compania de Utilitãti Publice (CUP) Bârlad va putea emite primele facturi cãtre municipalitate, pentru serviciile prestate.

Serviciul de iluminat public din Barlad este o noutate absolutã pentru CUP Barlad, intrucat experienta celor de aici in aceastã activitate este egalã cu zero. Prin urmare, conducerea Companiei a tot muncit, din decembrie, de cand a preluat serviciul, la stabilirea tarifelor de referintã si a conditiilor in care vor face decontãrile de cheltuieli pentru serviciile prestate. Prima datã a incercat sã le propunã spre aprobare plenului Consiliului Local (CL) Barlad in luna ianuarie, cand ar fi trebuit sã emitã si primele facturi pentru lucrãrile prestate si pentru intretinerea si gestionarea iluminatului public din localitate in perioada decembrie-ianuarie. Numai cã, alesilor locali li s-au pãrut cam mari tarifele CUP Barlad si au refuzat, atunci, sã avizeze o hotãrare de CL. Asta in ciuda faptului cã Adrian Bobeicã, directorul executiv al CUP Barlad, a tot explicat, chiar in plenul sedintei, de ce era important sã se aprobe tarifele repede, dar numai pentru o perioadã scurtã de timp. ‘Fostul concesionar, Romlux, a avut un contract pe 10 ani, care a expirat in luna iulie a anului 2016, si a avut anumite tarife aprobate de CL. De atunci insã si panã am preluat noi (21.12.2017, n.r.), nu s-au mai aprobat alte tarife, in sensul cã nu au fost actualizate nici mãcar cu rata inflatiei. Deci, noi nu avem referinte la care sã ne raportãm si prin urmare nu se poate spune cã tarifele propuse de noi sunt mari, intrucat nu avem cu ce le compara! Într-adevãr, dacã ne uitãm in trecut, existã o crestere intre ce propunem noi si tarifele de acum un an si jumãtate, insã aceasta este doar intre 1% si 3%, procente care, de fapt, reprezintã cresterile salariale. Însã, pentru a fi corecti toti, cred cã cel mai bine ar fi sã le aprobãm doar pentru o perioadã, sã spunem, de trei luni, pentru a vedea si noi, astfel, efectiv ce costuri reale implicã gestionarea acestui serviciu in ziua de azi’, a explicat Bobeicã. Panã la urmã, in ultima zi din luna februarie, odatã cu cea de-a doua incercare de a-si aproba tarifele la iluminatul public, explicatiile directorului CUP se pare cã i-au luminat pe alesi. Acestia au emis, in sfarsit, hotãrarea in cauzã, in timp ce toti angajatii CUP Barlad care au muncit sute de ore la stabilirea tarifelor abia asteptau sã vadã ce se va intampla. ‘S-a muncit enorm in special la fisele de fundamentare, care au in total sute si sute de pozitii. Chiar dacã nu avem experientã in aceastã directie, asta nu inseamnã cã nu putem presta un serviciu eficient pentru populatie, mai ales cã suntem societatea CL Barlad si avem tot interesul ca lucrurile sã mearg bine in primul rand pentru comunitate’, spuneau unii angajati ai CUP in asteptarea deciziei alesilor. La un moment dat, panã si primarul Dumitru Boros a admis cã tergiversarea nu este o solutie tocmai plãcutã, motiv pentru care a si urgentat demersurile de aprobare a tarifelor si chiar le-a propus spre reanalizã consilierilor locali.