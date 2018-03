Si Bârladul a semnat si votat DECLARATIA de Unire cu Republica Moldova!

vineri, martie 30, 2018, 3:00

Miercuri, 28 martie, în cadru solemn, întreaga componentã a Consiliului Local (CL) Bârlad, la initiativa primarului Dumitru Boros, a semnat si votat simbolica „DECLARATIE de Unire cu Republica Moldova”, la care deja au consimtit peste o sutã de localitãti de pe celãlalt mal al Prutului.

Declaratia a fost cititã in plenul sedintei CL chiar de cãtre primarul Boros, cel care a recunoscut, la final, cã nu a mai avut de foarte mult timp emotii similare cu cele care l-au incercat la momentul respectiv. Totodatã, edilul-sef s-a adresat plenului cu un indemn care ar pus pe ganduri toatã suflarea existentã in sala de sedinte. ‘Sã nu mai repetãm greseala din 1990 cand Romania a recunoscut independenta Republicii Moldova. Ar fi trebuit, la acea vreme, asa cum au demonstrat, intre timp, fãrã tãgadã istoricii, sã ne opunem declarãrii indpendentei unei pãrti a Romaniei. Suntem in Anul Centenarului iar acesta este cel mai bun moment de a indemna pe toti romanii sã se inroleze fãrã ezitare la infãptuirea Dreptei Istorii a Romanilor’, a spus primarul Boros. Momentul solemn a fost primit cu aplauze la scenã deschisã de toti cei prezenti, motiv pentru care toti consilierii locali, indiferent de culoarea politicã, au semnat Declaratia cu speranta declaratã de a trãi ziua in care Basarabia se va intoarce la Tara Mamã. Spre seara aceleasi zile, deja o copie a declaratiei semnatã la Barlad a fost inmanatã liderului platformei unioniste ‘Actiunea 2012’, George Simion, cel care, acum cateva zile, a salutat adoptarea aceleiasi declaratii de cãtre Parlamentul de la Bucuresti.