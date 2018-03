SGA Vaslui sãrbãtoreste Ziua Mondialã a Apei

joi, martie 22, 2018, 3:00

De 26 de ani, Ziua Mondialã a Apei este sãrbãtoritã pe 22 martie si vizeazã concentrarea atentiei asupra importantei apei. În anul 1992, Organizatia Natiunile Unite asupra Mediului Înconjurãtor de la Rio de Janeiro a decis prin rezolutia 47/193, ca toate tãrile sã dedice, în fiecare an, o zi constientizãrii faptul cã apa este una din resursele indispensabile vietii.

În acest an, prin campania de Ziua Mondialã a Apei – ‘Rãspunsul este in naturã. Naturã pentru apã’ se doreste promovarea adoptãrii de solutii apropiate de naturã ca rãspuns la provocãrile legate de apã cu care se confruntã omenirea: inundatii, secete si poluãri. La nivel mondial se inregistreazã o problemã acutã de lipsã a apei. Din ultimele date, la nivel mondial, 2,1 miliarde de oameni nu au acces la apã potabilã, panã in 2050 populatia omenirii va creste cu aproximativ 2 miliarde de oameni si acest lucru va conduce la o cerere de apã cu circa 30% mai mare decat in prezent, agricultura este cel mai mare consumator de apã, aproximativ 70% din consumul total, iar aproximativ 1,8 miliarde de persoane folosesc surse de apã potabilã ce nu asigurã protectie la contaminarea acesteia cu materii din fecale umane. Pentru rezolvarea provocãrilor legate de lipsa din ce in ce mai acutã a apei si de calitatea din ce in ce mai precarã a acesteia existã solutii apropriate de naturã, cum ar fi: refacerea zonelor impãdurite si a zonelor umede, reconectarea raurilor cu luncile inundabile, crearea de zone cu vegetatie de-a lungul cursurilor de apã etc. Solutiile bazate pe naturã pot genera beneficii dincolo de cele directe, care privesc managementul apelor. De exemplu, zonele umede folosite pentru epurarea apelor reziduale pot furniza biomasa din care se poate produce energie electricã si termicã, pot imbunãtãti biodiversitatea sau pot crea sau extinde suprafetele destinate agrementului, cu posibilitatea dezvoltãrii economiei orizontale. Administratia Bazinalã Prut -Barlad prin Sistemul de Gospodãrire a Apelor Vaslui a inceput organizarea de evenimente la Vaslui, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, respectiv o dezbatere pe tema ‘Rãspunsul este in naturã. Naturã pentru apã’ si o campanie de informare pe tema apei adresatã elevilor de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui, de la Scoala ‘Dimitrie Cantemir’ Vaslui si celor de la Scoala Generalã nr. 1 Negresti. De asemenea, vor avea loc demonstratii de experimente in Laboratorul de Calitate a Apei Vaslui, pentru elevii de la Scoala ‘Dimitrie Cantemir’ Vaslui.