Sentintã si cu întârziere, si partialã

marți, martie 13, 2018, 3:00

Instantele judecãtoresti nu s-au pus încã de acord cu pedepsirea a trei hoti, dintre care unul minor, desi au trecut aproape 4 ani de la comiterea furturilor. Adolescentului Aurelian Hurmuz, condamnat la 6 luni de asistare zilnicã, judecãtorii abia acum urmeazã sã-i stabileascã un program zilnic, în timp ce dosarul recidivistului Gheorghe Cantaragiu, alt gãlãtean venit la furat pe meleaguri vasluiene, a fost returnat spre rejudecare Judecãtoriei Bârlad. Un singur membru a bandei de hoti, Marian Grãdinaru, si-a primit sentinta definitivã.

La sfarsitul anului 2013, un barlãdean, Marian Grãdinaru, s-a intovãrãsit cu un gãlãtean, Gheorghe Cantaragiu, impreunã cu care a dat intrat in gospodãriile a douã persoane, de unde au furat tot ce au gãsit la indemanã. Cei doi au fost prinsi de politisti si acuzati de furt calificat, insã dosarul lor a ajuns in instantã abia in octombrie 2016, la trei ani de la comiterea furturilor. În martie 2017, cei doi au fost condamnati la cate doi ani de inchisoare, la care li s-au adãugat si pedepse cu suspendare primite anterior, 3 luni pentru violare de domiciliu pentru Grãdinaru, faptã comisã in 2011, si 2 ani si 5 luni pentru Cantaragiu, pentru furturi comise tot in 2013. În timp ce asteptau judecarea contestatiei cu privire la aceastã sentintã, depusã la Curtea de Apel Iasi, contestatie dealtfel respinsã ca nefondatã, cei doi au fost trimisi in judecatã intrun alt dosar. Era vorba de alte furturi sãvarsite in iunie 2014, pe vremea cand Cantaragiu primea, la Judecãtoria Targu Bujor, judetul Galati, sentinta cu suspendare pentru furturile din 2013. De aceastã datã, cei doi au mai avut un ajutor, un minor gãlãtean, Aurelian Hurmuz, impreunã cu care in douã nopti au dat trei spargeri. Si in cazul acestor fapte, a durat trei ani panã ce judecãtorii barlãdeni au dat o primã sentintã, asupra lui Aurelian Hurmuz fiind luatã mãsura asistãrii zilnice pe o perioadã de sase luni, Grãdinaru a primit 2 ani si 10 luni de inchisoare, iar Cantaragiu, participant doar la douã dintre furturi, 1 an si 10 luni de inchisoare, ultimii doi, pedepse cu executare. Epopeea celor trei hoti nu s-a incheiat insã aici. Judecãtorii barlãdeni vor stabili abia la sfarsitul acestei luni programul zilnic la care va fi supus tanãrul Hurmuz pe durata condamnãrii, deci practic sentinta va incepe sã fie executatã. Mai mult, in cazul celorlalti doi hoti, contestatia formulatã de ei la Curtea de Apel Iasi a adus deznodãmant doar in cazul lui Marian Grãdinaru, cãruia i s-a pãstrat pedeapsa datã de judecãtorii barlãdeni. În cazul lui Gheorghe Cantaragiu, judecãtorii ieseni au decis rejudecarea, de cãtre Judecãtoria Barlad, a dosarului in care este acuzat de comiterea unei infractiuni de furt calificat si o tentativã de furt. Altã modificare adusã de Curtea de Apel Iasi a fost inlãturarea aplicãrii, in cazul lui Grãdinaru, a pedepsei complementare privind ridicarea dreptului de a conduce orice categorie de autovehicule, pe o duratã de doi ani dupã executarea pedepsei inchisorii, pedeapsã stabilitã prin sentinta initialã datã de judecãtorii barlãdeni. În aceste conditii, cu rejudecarea si eventuala contestare a sentintei, sunt mari sanse ca justitia sã-si facã datora pedepsind niste furturi la mai bine de patru ani de la comiterea lor! Între timp, deja, una dintre victime a decedat, aceasta fiind reprezentatã in instantã de mostenitorul ei.