Se construieste tot mai putin

Sectorul constructiilor din judetul Vaslui este in cãdere liberã. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 47,8% pe total (128 in trimestrul III 2017, fatã de 245 in trimestrul III 2016). Pe medii, situatia se prezintã astfel: 48 locuinte in trimestrul III 2017 in urban si 118 in perioada similarã din anul 2016, respectiv 80 locuinte in trimestrul III 2017 in rural si 127 de locuinte in perioada similarã din anul 2016. Dacã la construirea de locuinte stãm prost, la sfarsitul anului trecut sa inregistrat o crestere a numãrul de autorizatii de construire, pentru clãdiri rezidentiale fiind doar 38 in luna decembrie 2017, fatã de luna decembrie 2016, cand au fost 33. Datele statistice confirmã faptul cã pe piata muncii locale se inregistreazã o crizã acutã de constructori. În acest context, Primãria Vaslui intentioneazã sã infiinteze o firmã proprie de constructii, pentru reabilitarea infrastructurii si alte lucrãri. Din cauza lipsei de fortã de muncã, si investitiile demarate in municipiu au un ritm redus de executie, iar societãtile existente evitã sã mai lucreze in interiorul oraselor. Si primarii comunele se confruntã cu acelasi fenomen, existand riscul ca multe proiecte sã nu mai fie realizate.