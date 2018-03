Scolile vasluiene, în luptã pentru obtinerea titulaturii de «Scoalã Europeanã»

vineri, martie 2, 2018, 3:00

Ministerul Educatiei Nationale a lansat Apelul national pentru înscrierea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar la cea de a XV-a editie a competitiei pentru obtinerea certificatului „Scoalã Europeanã”. Competitia „Scoalã Europeanã” se adreseazã tuturor unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar care au fost si sunt implicate în programele europene din domeniul educatiei si formãrii profesionale si constã în evaluarea calitãtii si coerentei managementului scolii, reflectat în documentele manageriale, precum si a impactului pe care activitãtile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizationale si a ethosului scolii. Certificarea scolilor cu titlul „Scoalã Europeanã” le conferã acestora recunos tere si prestigiu în cadrul comunitãtilor educationale. Anul trecut, scolile care au obtinut acest certificat au fost premiate cu câte 5.000 de lei de cãtre Ministerul Educatiei Nationale. Odatã obtinut, certificatul „Scoalã Europeanã” este valabil pentru o perioadã de trei ani, dupã care scoala trebuie sã candideze din nou pentru a reconfirma titlul obtinut. La cele 14 editii de pânã acum au participat 1.911 de unitãti de învãtãmânt din toate judetele tãrii si 714 dintre acestea au primit certificatul si trofeul „Scoalã Europeanã”. Între ele se numãrã mai multe scoli vasluiene, printre care Scoala gimnazialã „Constantin Parfene” din Vaslui care, în 2014, a obtinut cel mai mare punctaj la nivel national. Mai mult, anul trecut, aceastã scoalã si-a reconfirmat, de pe pozitia a 4-a, titulatura de Scoalã Europeanã, printre unitãtile de învãtãmânt care au devansat-o ca punctaj fiind o altã unitate vasluianã, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni. Dealtfel, în 2017, aceastã importantã titulaturã a mai fost obtinutã de alte douã unitãti scolare vasluiene, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad si Palatul Copiilor Vaslui, în timp ce multe alte judee nu se pot lãuda cu mãcar o singurã scoalã care sã fi obtinut certificatul si trofeul „Scoalã Europeanã”. Performanta Palatului Copiilor Vaslui, a fost obtinutã datoritã exceptionalei activitãti a conducerii si cadrelor didactice de acolo, în ciuda faptului cã sediul principal, clãdire de patrimoniu, este nefolosibilã în mare parte, fiind într-o stare jalnicã, din cauza neimplicãrii factorilor responsabili de la Ministerul Culturii, de care apartine. Cât priveste editia din acest an a competitiei pentru obtinerea certificatului „Scoalã Europeanã”, termenul limitã pentru trimiterea candidaturilor este 6 aprilie, data postei. Activitãtile, proiectele ori programele care se iau în considerare pentru competitia din acest an sunt cele derulate de scoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European si alte altor institutii europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Europa-casa noastrã (Lider European si EuroQuiz), Scoliambasador ale Parlamentului European, Euroscola. Sunt luate în considerare si programele derulate de scoli în parteneriat cu ambasade, universitãti si scoli din Uniunea Europeanã, companii europene, asociatii profesionale europene, ONG-uri cu scop educational ori de formare profesionalã care activeazã la nivel european etc., sau porgramele finantate din fonduri structurale, în care scoala este aplicant sau partener. Pe baza rezultatelor obtinute la evaluarea candidaturilor scolilor înscrise în competitia „Scoalã Europeanã”, Ministerul Educatiei Nationale va stabili numãrul de scoli premiate si va organiza festivitatea de decernare a titlului „Scoalã Europeanã”, editia 2018. Rezultatele finale si lista unitãtilor de învã- tãmânt preuniversitar declarate câstigãtoare ale competitiei pentru obtinerea certificatului „Scoalã Europeanã” – editia 2018 vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, dupã data de 10 mai 2018.