Scandal în CJ, pe tema cabinetelor stomatologice

joi, martie 1, 2018, 3:00

Pe diverse motive, chiria prea micã pe metrul pãtrat ori durata prea mare, 15 ani, a concesiunii, consilierii judeteni liberali au votat împotrivã sau s-au abtinut în cazul a douã proiecte de hotãrâre care vizau concesionarea a sase cabinete stomatologice, unul în Codãesti si cinci în Vaslui. Votul lor a fost capital, ducând la respingerea acestor proiecte, lucru care a atras asupra lor mânia presedintelui CJ, Dumitru Buzatu: „De aceste servicii ar fi beneficiat inclusiv simpatizanti ai partidului dumneavoastrã. Voi merge personal în teritoriu pentru a explica oamenilor de ce nu vor avea stomatolog!”, a explodat Dumitru Buzatu.

La o sedintã anterioarã, consilierii liberali au cerut ca, inainte de fiecare proiect, sã fie anuntat necesarul de cvorum. ‘Tocmai pentru a nu respinge din gresealã un proiect important pentru cetãtenii judetului’, au motivat ei. S-a intamplat acest lucru in cazul propunerii de concesionare a unui cabinet stomatologic din comuna Codãesti, situat intr-o clãdire apartinand CJ Vaslui. Sub pretextul cã pretul chiriei cerute, 0,5 euro/mp, ar fi mult prea mic, dupã ce au cerut lãmuriri din partea initiatorilor, conducerea CJ, liberalii s-au abtinut de la vot, proiectul de hotãrare intrunind 22 de voturi ‘pentru’ si 8 abtineri. Dat fiind cã era vorba de un proiect in legãturã cu patromoniul judetului, pentru adoptarea cãruia ar fi fost nevoie de douã treimi din numãrul total, 33, al consilierilor alesi, iar 3 consilieri au lipsit motivat, proiectul a picat, iar cetãtenii din Codãesti vor trebui in continuare sã batã drumul panã la Vaslui pentru a-si ingriji dintii. Desi stiau cã pot provoca neadoptarea unui proiect similar, privind alte cinci cabinete stomatologice din municipiul Vaslui, din cadrul Clinicii din apropierea Parcului Copou, propuse spre concesionare, consilierii liberali au continuat pe aceeasi linie. De aceastã datã au contestat durata prea mare propusã, 15 ani, a concesiunii, consilierul Gheorghe Viziteu fiind de pãrere cã, ‘Dacã peste cativa ani vine un tãnãr stomatolog sã profeseze in Vaslui, nu va avea unde, pentru cã noi dãm spatiile in concesiune pe durate mari de timp!’. ‘Stiti prea bine cã si data trecutã am avut dificultãti in a gãsi amatori, medici stomatologi, care sã inchirieze respectivele cabinete. În plus, ei trebuie sã facã investitii, la care nu vor fi dispusi dacã vor trebui ca la fiecare doi – trei ani, asa cum doriti dumenavoastrã, sã reinoiascã contractele si eventual sã participe la licitatii in acest sens. Mai mult, legea permite ca o concesionare sã se facã chiar si pe 49 de ani, ori perioada aleasã de noi, 15 ani, mi se pare mai mult decat rezonabilã’, a explicat presedintele CJ, Dumitru Buzatu. În zadar insã. Liberalii au votat tot cum au vrut ei, 2 voturi impotrivã si 6 abtineri, in consecintã, proiectul fiind respins. Acest lucru a starnit mania presedintelui Dumitru Buzatu: ‘Acolo se trateazã multi oameni, unii dintre ei, simpatizanti sau votanti de-ai dumneavoastrã! Le voi comunica atitudinea dumneavoastrã si motivul pentru care au cãzut aceste proiecte, care le-ar fi adus aproape serviciile stomatologice de care au nevoie! Chiar maine, personal, mã voi duce sã le explic oamenilor din zonã, sã vedem ce pãrere vor avea! Vãd cã lucrati cu jumãtãti de mãsurã; ne acuzati pe noi, consilierii PSD, cã nu vedem interesul cetãtenilor, cand de fapt, cei care fac acest lucru sunteti dumneavoastrã, consilierii judeteni liberali’, a izbucnit presedintele Buzatu, fãrã a primi vreo replicã din partea liberalilor. Dupã acest incident, spiritele s-au calmat, iar toate celelalte proiecte, cu exceptia ultimelor, la care liberalii au reclamat intarzierea cu care le-au fost aduce la cunostiintã, au fost votate in unanimitate.