Retinut pentru refuzul prelevãrii de mostre biologice

Politistii Biroului Rutier Vaslui efectueazã cercetãri fatã de un bãrbat de 45 de ani, din comuna Puscasi, bãnuit de sãvarsirea infractiunii de refuz prelevare de mostre biologice. Pe 5 martie, in cursul dupã-amiezei, bãrbatul a fost implicat intr-un eveniment rutier pe raza satului Puscasi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului pe care il conducea, a pãrãsit partea carosabilã si a intrat in gardul unei locuinte. Dupã eveniment, conducãtorul auto a pãrãsit locul evenimentului. Bãrbatul a fost identificat, in scurt timp, de politisti la domiciliul sãu. La solicitarea politistilor, acesta a refuzat atat testarea cu aparatul alcooltest, cat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Conducãtorul auto a fost retinut de politisti pentru o perioadã de 24 de ore, pe numele lui fiind intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de refuz prelevare de mostre biologice. Ieri, acesta a fost prezentat la unitatea de parchet competentã, cu propunere de dispunere a unei mãsuri preventive.