Rãzbunarea salariilor mici

Firmele de constructii din judetul Vaslui sunt pe cale sã piardã marile licitatii care se vor derula în acest an. În timp ce Consiliul Judetean si primãriile demareazã investitii de sute de milioane de euro, putinele firme de constructii care au mai rãmas pe piatã se plâng cã nu au oameni. Pe fondul lipseI fortei de muncã, lucrãrile nu pot fi finalizate. Patronii recunosc cã, la Vaslui, salariile sunt foarte proaste, iar toti meseriasii pleacã în strãinãtate sau în alte orase din tarã.

Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui a organizat vinerea trecutã, o intalnire de lucru intre reprezentantii autoritãtilor publice locale si firmele de constructii din judet. Din cele 300 de firme invitate, la eveniment au venit in jur de 15 administratori ai unor societãti de constructii si proiectare. La discutii au mai participat reprezentantii ai Administratiei Judetene a Finantelor Publice si Agentiei pentru Protectia Mediului. Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui, a precizat cã numai pe PNDL 2 in judetul Vaslui au fost depuse 441 proiecte, din care 256 au fost acceptate la finantare. Toate aceste proiecte sunt in valoare de 800 milioane de lei, la care se adaugã o finantare de 222 milioane de lei pe drumul strategic, pentru care s-a semnat contractul de finantare. ìDin proiectele pe PNDL 2, CJ Vaslui are 17 proiecte, din care pentru 5 au fost deja adjudecate lucrãrile, iar alte 12 sunt scoase la licitatie, proiectul tehnic la pachet cu executia. Din pãcate, de multe ori nu existã comunicare intre proiectanti si cei care executã. Termenul pentru proiectare este de trei luni, in timp ce executia nu trebuie sã depãseascã termenul de doi aniî, a spus Ciprian Trifan. Vicepresedintele CJ-ului le-a spus constructorilor care au in derulare proiecte pe PNDL 1 cã in acest an trebuie finalizate, in conditiile in care sunt realizate in proportie de 60%. Ministerul Dezvoltãrii a anuntat cã nu va accepta acte aditionale la termenul de executie, asa cã executantii trebuie sã se moblizeze sã termine lucrãrile.

Ritmul de lucru e «palid»

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, stie foarte bine dificultãtile cu care se confruntã domeniul constructiilor. O primã problemã tine de legislatia achizitiilor publice, care este foarte greoaie. În acest sens, sunt discutii cu Ministerul Dezvoltãrii, in vederea simplificãrii acesteia. În acest context, Pavãl le-a cerut proiectantilor sã tinã cont de prevederile legale in domeniu privind amplasarea, fatadele etc. O altã problemã tine de intocmirea corectã a documentatilor de licitatie, iar constructorii care participã trebuie sã ia in calcul si faptul cã pot si pierde. ìAm o investitie care e amanatã de 2 – 3 ani, pentru cã sunt ambitii si se tot fac contestatii. În tarã sunt proiecte de constructii care se amanã de sapte ani din cauza contestatiilor. Cunosc problemele legate de forta de muncã. La Vaslui, din punctul de vedere al asigurãrii finantãrii, nu am avut probleme. Am rãmas anul trecut cu un excedent, iar anul acesta am pierdut niste bani. Sau realizat 70% din investitiile preconizate pentru anul trecut. Poate trebuia sã facem cu firmele de constructii niste grafice de lucru mai strãnse. Cert e cã o parte din lucrãri s-au tãrãganat’, a spus Vasile Pavãl. O solutie pentru firmele din judet este asocierea, pentru cã in tarã sunt firme asociate care au fortã de muncã, echipamente si prezintã oferte bune.

Unde sunt muncitorii?

Patronii firmelor de constructii se plang cã cea mai mare problemã cu care se confruntã este lipsa fortei de muncã. ìNu avem fortã de muncã, lumea pleacã! Sunt foarte multi in platã la venitul minim garantat si nu vin la treabã. Aduci oameni, ii pregãtesti si, dupã doi ani, pleacã in Anglia, pe un salariu de patru ori mai mare. La Vaslui, noi ii plãtim prost pe salariatiî, a admis un patron. Un alt administrator de firmã a spus cã, de fapt, problema lipsei fortei de muncã este una falsã: sunt oameni, dar acestia preferã sã plece in alte zone ale tãrii. ‘La Vaslui nu e o problemã cu forta de muncã. Vasluienii sunt la Timisoara, Brasov sau Bucuresti. La noi nu sunt gestionate corect investitiile, si un exemplu este Casa Armatei, lucrare care a fost datã unei firme aflate in pragul falimentului’, a spus adminis – tratorul. Tot din cauza lipsei fortei de muncã, o firmã de constructii a pierdut o comandã importantã din strãinãtate. ‘Noi facem case din lemn si lucrãm doar pentru export. Am achizitionat utilaje performante in valoare de peste 200.000 euro si nu avem muncitori calificati pentru ele. Am avut o comandã din Arabia Sauditã de 250 de case, au venit la noi sã ne plãteascã in avans jumãtate din sumã, dar am refuzat banii. Nu avem oameni, nu avem cu cine sã onorãm toate comenzile’, a spus patronul firmei.