Rãzboi pe salarii între sindicalistii din Bârlad si Husi si cei din Vaslui

marți, martie 13, 2018, 3:00

Sindicalistii din cadrul SC Aquavas SA Vaslui sunt nemultumiti de majorãrile salariilor. Sindicatele de la Bârlad si Husi îi acuzã pe colegii de la Vaslui cã au salarii mult mai mari decât ei, desi presteazã aceasi muncã. Sindicalistii sustin cã majorarea de 10% a fondului de salarii este doar pe hârtie, în realitate, unii muncitori primind o crestere de numai 1%. Sindicalistii de la Bârlad si Husi le reproseazã celor de la Vaslui cã nu doresc sã se constituie într-un grup puternic de sindicate, pentru a avea o fortã mai mare la negocieri.

Membrii de sindicat din cadrul SC Aquavas SA Vaslui sunt nemultumiti de salariile pe care le primesc in urma negocierii contractului colectiv de muncã. Liderii sindicatelor de la Barlad si Husi sustin cã sunt dezavantajati fatã de colegii lor de la Vaslui, care, in unele cazuri, au salarile mai mari chiar si cu 50%. ‘Suntem nemultumiti dupã semnarea contractului colectiv de muncã. De mai mult timp ni sa spus cã la servicii cu acelasi pret sã fie si salarii egale. Acum s-a implementat un pret unic la serviciile de le nivelul societãtii noastre, insã salariile au rãmas la fel, nu s-au uniformizat. Nu ni s-a explicat acest lucruî, a spus Emil Gabãrã, presedintele Sindicatului Apã si Canal Barlad. Salariatii de la Barlad mai sunt nemultumiti si de faptul cã Centru de Costuri de la Murgeni este administrat in continuaure de Sucursala Barlad, nefiind nici acum preluat de Sucursala Vaslui. În acest fel, toate pierderile de acolo se contabilizeazã la punctul de la Barlad. ‘Fiecare sucursalã participã la fondul de salarii pentru centrul judetean, insã nu stim cu ce sumã. Dupã semnarea contractului colectiv de muncã, Vasluiul a rãmas cu salarii mai mari, iar restul, cu salarii mai mici. Am incercat de patru ani sã facem un grup de sindicate la nivel de societate, insã nu am reusit, deoarece Sindicatul de la Vaslui s-a fofilat mereu. La noi, din cei peste 200 de salariati, 110 sunt membri de sindicatî, a mai spus Emil Gabãrã.



Salarii mult mai mici la Husi

La Sucursala Husi a SC Aquavas SA, nemultumirile sindicalistilor sunt si mai mari. ìS-a negociat o crestere a fondului de salarii cu 10%, dar la Husi s-a dat cat s-a vrut fiecãrui muncitor. Suntem plãtiti ca niste necalificati. Noi avem salariile mai mici cu un sfert, dacã nu la jumãtate fatã de colegii de la Vaslui. Este o bãtaie de joc. Dacã vroiau sã premieze unii salariati, trebuia sã ne dea o majorare de 10% la toti, peste care sã vinã cu acele mãriri pentru fiecareî, a spus Ticu Rosca, vicepresedintele Sindicatului ìIndependentaî Husi. Salariati spun cã in actuala grilã de salarizare nu se mai regãsesc nici sporurile, care au fost introduse in urmã cu mai multi ani in salariu. ìEu muncesc la societate de peste 30 de ani si am fost un lucrãtor fidel. Am venit de la Stãnilesti si pe jos, dacã a fost nevoie, si mi-am fãcut treaba. Nu m-am plans cã e vremea rea s-au autobuzul s-a infundat in noroi’, a mai spus Ticu Rosca. Gheroghe Croitoru, presedintele sindicatul CNSLR Frãtia Vaslui, a spus cã sindicatele de la Barlad si Husi fac parte din organizatia judeteanã pe care o conduce, asa cã este la curent cu nemultumirile saalriatilor. ‘Anul trecut, s-au majorat tarifele la apã si s-a fãcut un tarif unic la nivel judetean. Fiecare filialã isi negociazã salariile in cadrul societãtii si, de ani de zile, am constatat cã sindicatul de la Vaslui ne caroteazã. Colegii de la Barlad si Husi sunt frustrati. Niciunul din sindicate nu este majoritar; am discutat ca cel de la Barlad si Husi sã facã o aliantã intre ele, pentru a-si putea impune unele puncte de vedere la negocieri. Au negociat sindicalistii intre ei sã meargã la negocierile cu patronatul cu o cerere de majorare a salariilor cu 20%, insã cei de la Vaslui nu au mai sustinut apoi aceastã pozitie. S-au fãcut diferente la salarizare intre cei de la Vaslui, Barlad si Husi. Cele mai mari salarii sunt la Vaslui’, a spus Gheorghe Croitoru.

Ai semnat, respecti întelegerea

Marcel Turculet, presedintele Sindicatului ìFrãtiaî Vaslui, a spus cã majorãrile de salarii s-au fãcut in functie de competentele fiecãrui salariat. ‘Nici la Vaslui nu s-au majorat salariile cu 10% la toatã lumea. Unii muncesc mai mult, altii, mai putin. Si la noi e la fel ca la Barlad si Husi. Contractul colectiv de muncã este panã in anul 2020. Nu a fost un contract unic, fiecare susursalã negociind contractul ei. Odatã ce ai semnat, inseamnã cã ai fost de acord! Au fost cinci sedinte intre sindicate si patronat panã s-au semnat contractele colective. A fost o intelegere si au fost toti de acord’, a spus Marcel Turculet. Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas SA Vaslui, a precizat cã a fost decisã aceeasi majorare a fondului de salarii la Vaslui, Barlad sau Husi si nu a fost nimic diferentiat. Ulterior, la negocierea contractului individual de muncã, fiecare angajat si-a negociat salariul propriu.