Radieri de firme pe bandã rulantã, la Registrul Comertului

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

În primele douã luni ale acestui an, mediul de afaceri vasluian este pe minus in ceea ce priveste noile firme intrate pe piatã. Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada ianuarie – februarie 2018 au fost inregistrate 248 de firme, dintre care 152 de SRL-uri. În schimb, in aceeasi perioadã comparativ cu anul trecut, a crescut numãrul firmelor care si-au incetat activitatea. În total, au iesit de pe piatã 284 de firme, fiind inregistrate 65 de incetãri de activitate, 45 de dizolvãri si 174 de radieri de societãti din Registrul Comertului. Potrivit estimãrilor oficiale, Vasluiul va cunoaste o crestere economicã in urmãtorii ani, insã ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al celorlalte judete din regiune, Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt si Suceava. Fatã de anul 2017, cand judetul Vaslui a avut un produs intern brut de 7.422 milioane de lei, in acest an, bogãtia judetului va creste la 8.021 milioane de lei. Potrivit acelorasi date statistice, proiectia pentru anul 2021 pentru Vaslui indicã o majorare a PIB-ului la valoarea de 10.049 milioane de lei. Din nefericire, gradul de ocupare al populatie este departe de pretentiile unei economii aflate pe un trend ascendent. Astfel, de la o populatie civilã ocupatã medie de 121.000 persoane in anul 2018, in anul 2021, media populatiei ocupate va creste doar panã la 124.400 persoane. Dacã ne raportãm la datele definitive rezultate in urma Recensãmantului populatiei si locuintelor din 2011, cand populatia stabilã din judetul Vaslui era de 395.499 persoane, realizãm cat de redus este gradul de ocupare al populatiei.