Puscãriasi plimbati degeaba, pe banii contribuabililor

miercuri, martie 28, 2018, 3:00

Multe din cererile de liberare conditionatã fãcute din partea unor detinuti cazati la Penitenciarul Vaslui nu sunt însusite de acestia în fata judecãtorilor. Plimbãrile gratuite ale puscãriasilor între celulã si instantã, dar si alte cheltuieli, deloc mici, sunt suportate de stat, adicã din taxele si impozitele strânse de la contribuabili.

Într-o singurã zi, marti, 20 martie, in fata magistratilor Judecãtoriei Vaslui au compãrut nu mai putin de 13 detinuti care isi executã pedepsele privative de libertate la Penitenciarul Vaslui si care au fãcut cereri de liberare conditionatã inainte de termen. Din acestea, aproape jumãtate au fost respinse ca inadmisibile, dupã ce condamnatii, ajunsi in fata judecãtorilor, au declarat cã nu si le insusesc, chipurile fiind fãcute de alte persoane in numele lor. În fapt, respectivii detinuti au vrut sã schimbe putin atmosfera si sã beneficieze de o plimbare gratuitã la Judecãtoria Vaslui, ocazie cu care au avut posibilitatea sã-si vadã, chiar dacã de la distantã, cunoscutii. Pe langã timpul irosit al judecãtorilor, si asa sufocati de dosare, si a personalului instantei, plimbarea puscãriasilor este fãcutã practic pe banii contribuabililor cinstiti, din ale cãror taxe si impozite sunt achitate aceste cheltuieli. Doar onorariul avocatului din oficiu de care beneficiazã gratuit fiecare petent se ridicã la 130 lei si este achitat din fondurile Ministerului Justitiei. La acestea se adaugã cheltuielile cu transportul detinu tilor si paza acestora, deloc mici. De exemplu, unul dintre condamnati, care a fãcut cerere de rejudecare gratie interventiei unei legi penale noi, si care nu si-a recunoscut cererea, este cazat in Penitenciarul… Arad! În ceea ce priveste cererile care au ajuns totusi in atentia judecãtorilor, trei dintre ele, inclusiv a unuia dintre violatorii din Vãleni, Ioan Surliac, au fost respinse, ca fiind premature, comparativ cu resturile de pedeapsã pe care condamnatii le mai au de executat. Alte cinci cereri, dat fiind cã condamnatii indeplineau conditiile de liberare conditionatã, au fost aprobate de judecãtorii vasluieni. Între ele, cea a unui barlãdean, Marian Tufaru, care ar putea iesi din inchisoare dupã ce a executat doar jumãtate din pedeapsa de patru ani si patru luni de inchisoare la care fusese condamnat in noiembrie 2015 si rãmasã definitivã la inceputul 2016, atunci cand a fost pus in executare mandatul. Bãrbatul avea o primã condamnare de 3 ani de inchisoare cu suspendare, primitã in 2009, pentru omor din culpã, dupã ce a provocat un accident de circulatie soldat cu o persoanã decedatã. Doi ani mai tarziu, in decursul perioadei de supraveghere decisã de jude-cãtori, a fost prins conducand un vehicul, desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice. Pentru asta, a primit o nouã condamnare, de 1 an si 4 luni de inchisoare si, ridicandu-se suspendarea condamnãrii anterioare, a ajuns in inchisoare. Din totalul de 4 ani si 4 luni cat avea de executat, barlãdeanul a stat dupã gratii doar 2 ani.