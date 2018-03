Proiect european pentru perfectionarea functionarilor publici si alesilor locali, lansat la Primãria Vaslui

joi, martie 15, 2018, 3:00

Primãria Vaslui a lansat, ieri, un proiect cu finantare europeanã care vizeazã perfectionarea personalului din institutie. Proiectul se va desfãsura pe o perioadã de 16 luni, iar grupul tintã va fi format atât din functionari publici, cât si din alesi locali. Plus-valoarea pe care o va aduce proiectul este îmbunãtãtirea capacitãtii organizationale si decizionale din cadrul primãriei.

Ieri, in sala de sedinte a Primãriei Vaslui, a avut loc conferinta de lansare a proiectului ‘Sistem de management al performantei si calitãtii in Primãria Vaslui’. Proiectul este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativã 2014 – 2020 si are o valoare de 422.850 lei, din care partea de cofinantare a beneficiarului este de 8.476 lei. În data de 14 februarie 2018 a fost semnat contractul de finantare pentru proiect, care se va desfãsura pe o perioadã de 16 luni. Grupul tintã al proiectului va fi format din 50 de persoane (functionari publici si alesi locali), care vor fi selectati de o firmã specializatã, in baza unor criterii. În cadrul proiectului, va fi realizatã o analizã asupra Primãriei Vaslui si va fi eleborat un manual al calitãtii. Obiectivul proiectului este imbunãtãtirea capacitãtii organizationale, decizionale si modernizarea Primãriei Vaslui. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã proiectul vizeazã calitatea actului in administratia publicã, de la luarea deciziilor, transmitere si urmãrire, panã la implementarea acestora. ‘Acest proiect finantat pe fonduri europene este deosebit de important pentru noi. Am semnat contractul de finantare si, in perioada urmãtoare, se va trece la implementarea lui. Este unul din proiectele care perfectioneazã personalul, dã un plus de valoare oamenilor care se ocupã de servicii in Primãria Vaslui si va reprezenta un pas inainte pentru noi totiî, a spus Vasile Pavãl. În paralel cu acest proiect, municipalitatea mai are in portofoliu si alte proiecte cu finantare europeanã: extinderea rutelor de transport cãlãtori, achizitionarea de troleibuze, construirea unui depou pentru transportul public, modernizarea nodului rutier din zona Gãrii, construierea unei grãdinite, crese, asigurarea utilitãtilor pentru casele sociale din Zona Industrialã, modernizarea parcului Copou.