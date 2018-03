Profesorii, în febra dosarelor!

joi, martie 22, 2018, 3:00

În aceastã perioadã, se desfãsoarã o activitate intensã pentru pregãtirea noului an scolar 2018 – 2019, nu doar în ceea ce priveste înscrierile în clasa pregãtitoare a viitorilor scolari, orin peste douã luni, a examenelor cu rol în admiterea la licee, ci si pentru stabilirea, în linii mari, a corpului profesoral care îi va pregãti pe elevi în viitorul an scolar.

În aceasã perioadã, cadrele didactice isi pregãtesc dosarele in vederea sustinerii examenelor de obtinere de grade superioare in invãtãmant, pentru obtinerea definitivatului, iar cei care nu sunt titulari pe post, pentru pãstrarea catedrei sau transferul la o altã unitate scolarã. În acest scop, o bunã parte dintre ei sustin sau se pregãtesc deja de inspectiile la clasã, pe care inspectorii scolari urmeazã sã le facã in perioada urmãtoare. Panã la sfarsitul acestei luni, ISJ Vaslui va reactualiza lista posturilor didactice, a catedrelor vacante ori rezervate complete si incomplete, si verificã si aprobã conditiile specifice si grilelor de evaluare aferente intocmite de conducerile unitãtilor de invãtãmant. Chiar dacã cererile urmeazã a fi depuse abia in perioada 23 aprilie4 mai, suplinitorii care doresc angajarea pe perioadã determinatã si in viitorul an scolar, se pregãtesc pentru viitoarele inspectii. La fel, cei care doresc continuitate in detasarea la cerere, ei urmand sã depunã dosarele in acest sens la inceputul lunii aprilie. În perioada 312 aprilie, incepe perioada de pretransfer consimtit intre unitãtile de invãtãmant preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, prin depunerea cererilor si documentelor aferente din partea profesorilor care doresc acest lucru. Poate cele mai ‘stresate’ cu problema viitorului loc de muncã sunt cadrele didactice care fac obiectul restrangerilor de activitate si care incearcã transferul la altã unitate scolarã. Deja, activitatea acestora a fost evaluatã, punctajul obtinut fiind determinant pentru obtinerea transferului dorit, urmand ca, in perioada urmãtoare, sã aibã loc si inspectiile la clasã. În ceea ce priveste cadrele didactice pensionare care doresc sã rãmanã in invãtãmant pe perioada maximã de 3 ani, cat permite legea, deja, in luna ianuarie a fost definitivatã lista celor deja reincadrati si care doresc sã profeseze si anul viitor. În ceea cei priveste pe cei care vor iesi la pensie la 1 septembrie, acestia vor depune cereri de reincadrare in functia de personal didactic a personalului didactic pensionat in perioada 1319 aprilie, cererile lor urmand a fi discutate la inceputul lunii mai. Trebuie spus cã reincadrarea profesorilor pensionari se face in aceeasi unitate de invãtãmant la care au activat, cu conditia suspendãrii pensiei pe durata incadrãrii. În luna aprilie va debuta si concursul national de ocupare a posturilor didactice /catedrelor declarate vacante sau rezervate in invãtãmantul preuniversitar Titularizarea prin afisarea, de cãtre ISJ, pe 18 aprilie, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate si, a doua zi, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante si a celor rezervate. Ulterior, in perioada 20 aprilie-3 mai, la inspectoratele scolare se face inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2018. Examenul de titularizare va debuta cu sustinerea probelor practice sau orale si a inspectiilor speciale la clasã, in perioada 10 mai-29 iunie, iar candidatii vor sustine proba scrisã pe 11 iulie