Primarul care a învins DNA-ul

joi, martie 8, 2018, 3:00

Curtea de Apel Iasi a desfiintat în totalitate sentinta Tribunalului Vaslui prin care Dumitru Roman, primarul comunei Dimitrie Cantemir, alãturi de alte 5 persoane erau condamnati la diverse pedepse cu suspendarea executãrii pentru o asazisã fraudã cu fonduri europene. Toti cei sase inculpati au fost achitati iar sechestrul pus asupra averilor lor în vederea acoperirii prejudiciului, calculat la un milion de lei, a fost ridicat, sentinta fiind definitivã. Dacã sentinta initialã ar fi fost mentinutã, Dumitru Roman ar fi fost demis din functia de primar, pentru niste fapte petrecute în 2003, când nici nu visa cã va fi primar.

La inceputul anului 2015, procurorii DNA trimiteau in judecatã intreaga comisie de receptie a unui proiect de reabilitare a drumurilor comu nale finantat cu fonduri europene. Dumitru Roman, actualul primar al comunei Dimitrie Cantemir, la momentul comiterii faptelor doar membru in comisia de receptie a lucrãrilor, Corneliu Serbandirigintele de santier, Radu Constantin Iordachiinginer constructor, Liviu Cojocaru, Florin Dumitrache si Romeo Stoicafosti angajati ai primãriei, erau acuzati de complicitate la folosirea sau prezentarea de docu mente ori declaratii false, inexacte, incomplete, care au avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele sãu. Fraudele de care erau acuzati cei sase se referã la un proiect SAPARD derulat in anul 2003, la nivelul comunei Dimitrie Cantemir, cu o valoare eligibilã a finantãrii nerambursabile de 3,6 milioane de lei, banii urmand a fi achitati la receptia lucrãrilor. Durata de executie a proiectului era de 11 luni, iar termenul limitã de executie panã la care proiectul trebuia finalizat a fost stabilit la 30 septembrie 2004. Contractul de finantare a fost modificat prin trei acte aditionale, stabilindu-se, printre altele, noul termen de finalizare a lucrãrilor, respectiv data de 20 octombrie 2004, data limitã panã la care beneficiarul putea depune ultima cerere de platã fiind 31 octombrie 2004. ‘La data de 30.10.2004, inculpatii, in calitate de membri ai comisiei de receptie a lucrãrilor, au atestat in mod nereal, in continutul procesului-verbal, finalizarea lucrãrilor de constructie, desi acestea nu erau executate integral, conform proiectului. Ulterior, acest proces-verbal, impreunã cu alte documente, a fost depus la autoritatea contractantã in vederea obtinerii ultimei transe a finantãrii, in cuantum de 1.090.853 lei (fãrã TVA)’, sustineau, prin rechizitoriu, procurorii DNA. În fapt, acuzau procurorii, drumurile in cauzã ar fi fost receptionate doar pe hartie, ele nefiind terminate, din aceastã cauzã riscandu-se pierderea finantãrii. Dosarul a avut un parcurs sinuos, initial, procesul fiind pe rolul Tribunalului Iasi, pentru ca, la inceputul lunii aprilie 2015, magistratii ieseni sã decidã trimiterea dosarului la Tribunalul Vaslui, pe motiv de necompetentã teritorialã. La randul lor, judecãtorii vasluieni au refuzat dosarul, pe motiv cã, teritorial, nu este de competenta lor sã judece aceastã cauzã. A fost nevoie de arbitrajul Curtii de Apel Iasi pentru ca, in sfarsit, in octombrie 2015, sã inceapã jude cata, dosarul fiind trimis pe rolul Tribunalului Vaslui. În martie 2017, a fost datã o primã sentintã in dosar, primarul Roman primind cea mai micã condamnare, 2 ani de inchisoare cu suspendare, pedeap sã care, mentinutã, i-ar fi adus demiterea din functia de primar. Toate pãrtile implicate, inculpatii si procurorii DNA, nemultumiti de pedepsele acordate, dar si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, fosta SAPARD, nemultumitã de cuantumul mic, doar un milion de lei, a despãgubirilor ce urmau sã fie plãtite de inculpati, au contestat la instanta superioarã aceastã sentintã. A urmat incã un an de procese, panã ce Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã. Dupã ce au respins, ca fiind tardiv, respectiv nefondat, apelurile formulate de AFIR si DNA, judecãtorii ieseni au desfiintat in totalitate sentinta Tribunalului Vaslui si, rejudecand, i-au achitat pe toti cei sase inculpati! Prin sentinta de marti, a fost ridicat si sechestrul asigurator impus incã din anul 2012, de la inceperea cercetãrilor, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor! Mai mult, a fost respinsã si actiunea civilã formulatã de AFIR pentru recuperarea prejudiciului, repre zentand transa a treia a obiectivului de investitii ‘Modernizare drumuri comunale comuna Dimitrie Cantemir jud. Vaslui’, incriminatã de procurori cã ar fi fost plãtitã ilegal cu concursul acuzatilor. Decizia Curtii de Apel Iasi a consfiintit pierderea unei bãtãlii de cãtre procurorii DNA, dupã cercetãri si procese care au durat sase ani.

DNA a trecut, urmeaza ANI!

În ceea ce-l priveste pe Dumitru Roman, acesta mai are de trecut un hop, o decizie a Agentiei Nationale de Integritate din aprilie 2016, prin care era declarat ca fiind in stare de incompatibilitate pentru cã, in perioada 4 iunie 201429 septembrie 2015, pe cand era primar interimar ca urmare a decesului fostului primar al comu nei Dimitrie Cantemir, Viorel Florea, a detinut simultan cu functia de primar si calitatea de comerciant persoanã fizicã in cadrul societãtii ‘Roman G. G. Dumitru Persoanã Fizicã Autorizatã’ pe care o detinea. Un prim proces de contestare a procesului-verbal incheiat in inspectorii ANI a fost pierdut de primar, in octombrie 2016, la Curtea de Apel Iasi. Contestatia acestuia este pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie, cauza fiind in procedurã de filtru, iar primul termen de judecatã urmeazã a fi alocat ulterior.