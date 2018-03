Primãria Vaslui marcheazã si în acest an Ora Pãmântului

vineri, martie 23, 2018, 3:00

Ca în fiecare an, Primãria municipiului Vaslui se alãturã celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour (Ora Pãmântului).

Sãrbãtorim Earth Hour de fiecare datã in ultima sambãtã din luna martie, care este foarte aproape de echinoctiu, astfel incat toate orasele participante sting lumina in intervalul 20.30-21.30. Mesajul este acelasi, peste tot: problemele cauzate de schimbãrile climatice si de extra-consum sunt atat de grave, actuale si complexe, incat este nevoie urgentã de actiune, la nivel global. Iar vocea comunã a milioane de oameni de pe tot globul ajunge chiar si in cele mai inalte foruri ale decidentilor. Astfel, pentru seara de 24 martie 2018, Primãria municipiului Vaslui propune urmãtorul program de activitãti dedicate mediului (conform tabelului anexat). Activitãtile propuse de elevii liceelor sunt: 1. LICEUL ‘EMIL RACOVITÃ’ Piesã de teatru – elevii vor fi imbrãcati cu tinute realizate din materiale reciclabile; 2. LICEUL ‘MIHAIL KOGÃLNICEANU’ Flashmob (dans realizat cu sunete produse din palme, degete etc.); 3. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Rezentarea unui sistem solar din globuri de polistiren; Rochii din pahare de unicã folosintã; 4. COLEGIUL ECONOMIC ‘ANGHEL RUGINA’ Hartã din materiale reciclabile; 5. LICEUL ‘ION MINCU’ Sãrbãtoarea mainilor de aur (expozitie eco); Prezentare modã din materiale reciclabile; 6. LICEUL ‘STEFAN PROCOPIU’ Activitate artisticã – dans modern; Interpretare de muzicã usoarã/popularã.