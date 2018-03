joi, martie 15, 2018, 3:00

Astãzi, la Vaslui, demareazã o campanie de prevenire a criminalitãtii si de facilitare a reintegrãrii în societate a persoanelor private de libertate, gratie parteneriatului semnat de Penitenciarul Vaslui cu o scoalã de soferi.

Astãzi, la ora 16.00, la o scoalã de soferi din Vaslui, debuteazã proiectul ‘Preventia tine la distantã detentia. Învatã din greselile altora!’, al Penitenciarului Vaslui, primul dintr-o serie de activitãti de prevenire a criminalitãtii si de facilitare a reintegrãrii sociale a persoanelor custodiate. Astfel, scola de soferi in cauzã va fi primul partener care isi va completa sedinta obisnuitã de teorie cu exemple din realitate, menite sã conditioneze asumarea si invãtarea unor atitudini si comportamente dezirabile social si evitarea comportamentelor delincvente. Cinci detinuti, persoane condamnate pentru nerespectarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, vor veni in fata viitorilor soferi spunandu-si povestile de viatã, dar si acele experiente trãite care au avut un final nefericit. Contactul direct cu persoanele private de libertate care executã acest gen de pedepse si mãrturia traiectoriilor acestora, descrierea acelor momente de inhibare comportamentalã care au condus la urmãri negative, vor putea permite invãtarea prin modelare si generalizare. Proiectul vizeazã totodatã valorificarea experientelor de viatã ale detinutilor, constientizarea efectelor negative pe care incarcerarea le are asupra individului si va evidentia necesitatea respectãrii regulilor si a legilor comunitãtii in care cu totii trãim. ‘Prin continuarea acestui gen de activitãti, care se bucurã de implicarea si suportul mai multor entitãti sociale si a comunitãtii locale, sperãm in succesul componentei de reintegrare socialã, dar si in efectul descurajãrii atitudinilor manifestate de incãlcare a legii, sfidare a autoritãtii, nerespectarea regulilor sociale de cãtre membri comunitãtii’, a declarat Nicolae Toma, comisar sef de penitenciare, purtãtorul de cuvant al Penitenciarului Vaslui. Campaniei desfãsurate de Penitenciarul Vaslui i se va alãtura si Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, prin serviciile de specialitate. Activitãtile vor continua in toate scolile de soferi care isi vor deschide portile, dar si in licee, interactiunea directã cu lucrãtorii de penitenciar sau cu persoanele private de libertate vor contribui la cunoasterea mai bunã a mediului penitenciar de cãtre societatea civilã, dar si la intelegerea fenomenului infractionalitãtii, in sensul prevenirii comportamentelor de gen, la intelegerea penitenciarului ca institutie cu rol de partener social in slujba comunitãtii.