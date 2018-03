miercuri, martie 28, 2018, 3:00

Luni, 26, si marti, 27 martie, la SC Automoment SRL Vaslui, respectiv la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui au continuat activitãtile din proiectul ‘Preventia tine la distantã detentia – Învatã din greselile altora!’, initiat de Penitenciarul Vaslui. Astfel, Automoment si-a completat sedinta obisnuitã de teorie cu exemple din realitate, menite sã conditioneze asumarea si invãtarea unor atitudini si comportamente dezirabile social si evitarea comportamentelor delincvente. Cinci detinuti, persoane condamnate pentru nerespectarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, au venit in fata viitorilor soferi spunandu-si povestile de viatã, dar si acele experiente cu final nefericit pe care le-au trãit. La activitate a participat si Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, prin serviciile de specialitate. La activitatea desfãsuratã, ieri, la Biblioteca Judeteanã, au participat sase detinuti, cadre din Penitenciarul Vaslui, specialisti CPECA Vaslui, specialisti de la Inspectoratul de Politie Vaslui, dar si elevi de la Liceul ‘Stefan Procopiu’ Vaslui. Proiectul vizeazã valorificarea experientelor de viatã ale detinutilor, constientizarea efectelor negative pe care incarcerarea le are asupra individului si incearcã evidentierea importantei respectãrii regulilor si a legilor comunitãtii in care cu totii trãim.