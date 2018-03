Prefectul a participat la conferinta internationalã «Romanian Save and Rescue Forum»

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Ieri, prefectul judetului Vaslui, Eduard-Andrei Popica a participat la conferinta internationalã ßRomanian Save and Rescue Forum’, ale cãrei lucrãri s-au desfãsurat la Parlamentul Romaniei. Evenimentul a fost organizat, sub inaltul patronaj al Presedintelui Camerei Deputatilor, de cãtre Comisia pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã. ßÎn cadrul evenimentului, s-au prezentat solutii inteligente pentru combaterea situatiilor de crizã. S-a discutat despre eventuale situatii care vizeazã calamitãti naturale sau orice alte evenimente care pot pune in pericol siguranta cetãtenilor. Pe de o parte, s-au prezentat sisteme de avertizare a populatiei, in cazul unor calamitãti, sisteme de comandã mobile, iar pe de altã parte, echipamente de mentinere a ordinii publice. Solutiile vin in ajutorul institutiilor de apãrare si ordine publicã si sunt menite sã imbunãtãteascã viteza de reactie si pot fi aplicate in teritoriu’, a precizat prefectul Eduard-Andrei Popica. ßRomanian Save and Rescue Forum’ a reunit sub aceeasi cupolã inalti reprezentanti ai statelor cu care Romania are o indelungatã traditie diplomaticã, ministri si conducãtori ai institutiilor din sectorul de securitate, decidenti politici, un numãr extins de autoritãti ale administratiei publice centrale si locale.