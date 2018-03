Politistul hot de brelocuri, «out» din sistem, definitiv!

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

Marius-Vasilicã Diaconu, politistul care, în decembrie 2012, a fost prins furând 17 brelocuri din supermarketul Kaufland, a pierdut orice sansã de a se reîntoarce în sistem. Curtea de Apel Iasi a respins ca tardiv recursul înaintat de fostul politist împotriva sentintei Tribunalului Vaslui de respingere a cererei de chemare în judecatã a IPJ Vaslui, pentru reîncadrare în functie. Desi scãpase de dosarul penal pentru furt, Diaconu a fost dat afarã din politie în 2016, pentru nenumãrate absente si abateri disciplinare.

Dupã ce absolvise, cu doar un an inainte Scoala de Politie ‘Vasile Lascãr’ din Campina si ajunsese adjunct al sefului de post din comuna Stefan cel Mare, agentul Marius-Vasilicã Diaconu a fost prins, in decembrie 2012, in timp ce incerca sã pãrãseascã supermarketul Kaufland din Vaslui avand asupra sa nu mai putin de 17 brelocuri, pe care ‘uitase’ sã le plãteascã. Brelocurile erau ascunse in manecile hainei si in pantaloni. Politistul a pretins cã, de fapt, neavand cos, a uitat de ele la iesirea din magazin. Cand a fost prins, Diaconu a devenit violent, fiind imobilizat cu greu de agentii de pazã ai magazinului, pentru ca ulterior sã-si declare identitatea si sã-si recunoascã fapta, inclusiv in fata magistratilor, atunci cand a fost trimis in judecatã pentru furt. Pentru niste jucãrii ce valorau nici 70 de lei, tanãrul politist, pe atunci in varstã de 21 de ani, si-a riscat cariera, insã a avut noroc de modificarea, in 2014, a Codului penal, ce a permis incetarea proceselor penale urmare a impãcãrii pãrtilor. Asta dupã ce, initial, in 2013, politistul fusese condamnat de Judecãtoria Vaslui la 4 luni de inchisoare cu suspendare, condamnare care, automat, i-ar fi adus destituirea din politie. Urmare a achitãrii, dupã ce mai bine de un an a fãcut muncã de birou, fiind pus la dispozitia comandantului IPJ Vaslui, Marius-Vasilicã Diaconu a fost repus in serviciul operativ, insã a fost mutat la Murgeni. Din cate se pare, pãtania cu brelocurile nu i-a fost invãtãturã de minte tanãrului politist, dat fiind cã, in martie 2016 a fost destituit, prin ordinul comandantului IPJ Vaslui, pentru nenumãratele intarzieri si absente inregistrate. Imediat, Diaconu a contestat la Tribunalul Vaslui sanctiunea si, initial, a avut castig de cauzã, instanta decizand in decembrie 2016 reintegrarea lui in functia detinutã anterior si plata salariilor ce i s-ar fi cuvenit din momentul destituirii. Bucuria fostului agent a fost de scurtã duratã, pentru cã, jumãtate de an mai tarziu, judecand recursul inaintat de IPJ Vaslui, judecãtorii Curtii de Apel Iasi au desfiintat in totalitate sentinta initialã si au decis retrimiterea cauzei la Tribunalul Vaslui, spre rejudecare. De aceastã datã, judecãtorii vasluieni, dupã un singur termen de judecatã, in septembrie 2017, au respins ca neintemeiatã cererea de reincadrare in functie a fostului politist Marius-Vasilicã Diaconu. Aceastã decizie a rãmas definitivã dupã ce luni, Curtea de Apel Iasi a respins ca tardiv recursul fostului politist. În aceste conditii, la mai bine de cinci ani dupã ce, pentru un pumn de brelocuri, a fãcut de rusine haina de politist, Marius-Vasilicã Diaconu pierde orice sperantã sã o mai imbrace vreodatã. Rãmane insã cu o consolare: a fost primul hot vasluian care a beneficiat de modificãrile din 2014 a Codului Penal si a fost iertat de pedeapsã dupã ce s-a impãcat cu victima.