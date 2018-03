Politistii vor avea plãtite orele suplimentare

joi, martie 8, 2018, 3:00

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreazã cu pânã la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de bazã, plafondându-le la 3% si dubleazã salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

OUG 91/2017 pentru modificarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice a fost adoptatã cu 175 de voturi ‘pentru’, 83 ‘impotrivã’ si 14 abtineri, in Camera Deputatilor, for decizional. ‘S-au mãrit grilele pe anumite domenii astfel incat sã nu mai iasã in urma mãririi cu 25% de la 1 ianuarie din grilã si sã piardã la salariu. (..) Au fost mãriri intre 10 si 15%’, a declarat presedintele Comisie de muncã, deputatul PSD Adrian Solomon, marti, dupã adoptarea raportului comisiei. Adrian Solomon a precizat cã jandarmii vor primi o indemnizatie de 10% pentru interventii ‘pentru cã stau de dimineatã in ploaie si ascultã cum suflã unii in vuvuzelã’. Prin OUG 91/2017, deputatii au stabilit ca orele suplimentare pe care le fac politistii sã fie plãtite cu 75% din solda lor de bazã, in conditiile in care se incadreazã in limita de 3%. ‘Am votat astãzi ca orele suplimentare sã fie plãtite cu 75% din solda lor de bazã, in conditiile in care se incadreazã intr-o limitã de 3%, sã nu fie un festival de ore suplimentare, ai nu ai treabã, te duci la serviciu (…) Panã acum orele suplimentare se compensau cu timp liber. În momentul de fatã, plãtindu-se existã posibilitatea sã exagereze cu orele suplimentare’, a precizat Solomon. Majorãri salariale vor primi si directori din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajatii Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor, a precizat Solomon. ‘Toti cei care ieseau din grila de salarizare in urma mãririi cu 25% le-a fost majorat salariul din grilã, care va fi atins in 2022, astfel incat sã rãmanã in lege fãrã pierderi. Este o dispozitie in lege pe care am votat-o tot astãzi de recalculare de reincadrare a tuturor celor care au avut de suferit in urma aplicãrii legii de la 1 ianuarie si ei vor primi banii din urmã dacã este cazul’, a spus Solomon. Deputatii au majorat si salariile din sãnãtate.