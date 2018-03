Podul Verde «a cãzut», dar la vot!

vineri, martie 9, 2018, 3:00

În ciuda avertismentelor extrem de serioase lansate de primarul Dumitru Boros în privinta pericolului de prãbusire a Podului Verde din Bârlad, toti consilierii social-democrati locali s-au opus declasãrii constructiei din lista monumentelor istorice în vedere reabilitãrii.

Pentru ca initiativa sã treacã de Legislativ iar interventiile la Podul Verde sã poatã demara, ar fi fost nevoie de cel putin 14 voturi favorabile, din totalul de 21. Numai cã 10 consilieri locali liberali si independentul Bogdan Sarbu au fost singurii care au inteles exact ce a spus initiatorul, chiar inainte de a se da votul final. ßDupã cum vedeti, in baza unei expertize efectuate recent, am fost avertizati cã acel pod poate cãdea oricand si ni s-a propus fie demolarea, fie supralãrgirea si reabilitarea lui. Ori, noi nu avem voie sã intervenim deloc la acest obiectiv, fiind vorba despre unul inclus in lista monumentelor istorice. A mai fost, de asemenea, propusã si varianta restaurãrii, insã nici asa nu se poate face nimic dacã nu il declasãm din acea listã. În plus, domnilor consilieri, trebuie sã stiti cã, in cazul in care, Doamne fereste, se intamplã ceva, tot noi vom fi trasi la rãspundere. De aceea propun sã demarãm cat mai repede procedurile de declasare, chiar dacã acestea dureazã mult timp’, a avertizat primarul Boros. Numai cã, edilul-sef parcã ar fi vorbit la pereti, avand in vedere faptul cã niciunul din cei 10 consilieri social-democrati au a pãrut, mãcar pret de o secundã, cã ar fi inseles ceva. Unii chiar se intrebau intre ei, la nesfarsit, de ce ar fi nevoie de o declasare, chiar dacã podul se degradeazã in aceste zile chiar sub ochii lor si ai oricui e curios sã meargã sã il vadã. Prin urmare, la momentul votului pe proiectul in cauzã situatia a arãtat astfel: 10 consilieri liberali si un independent ‘pentru’ si 10 abtineri din partea alesilor PSD. Votul acestora din urmã l-a luat prin surprindere panã si pe secretarul primãriei, care a anuntat sec: ‘Domnule Presedinte, initiativa a fost respinsã, intrucat nu s-a intrunit numãrul necesar de voturi’.