Podul de piatrã (încã nu) s-a dãrâmat, a venit… traficul greu si l-a mãcinat!

miercuri, martie 7, 2018, 3:00

Celebrul „Pod Verde” din Bârlad este grav afectat de traficul greu care este dirijat, pe un singur sens, pentru a tranzita localitatea de la nord la sud. Autoritãtile locale au constatat stadiul de degradare al edificiului si au cerut efectuarea unei expertize, al cãrei verdict a fost necrutãtor: constructia este atât de subrezitã, încât, în actualele conditii de trafic, s-ar putea dãrâma oricând. La fel de grav este faptul cã, cel putin deocamdatã, nimeni nu are voie sã se atingã de pod, obiectivul fiind inclus în lista monumentelor istorice.

Avand si o vechime considerabilã, fiind construit pe la jumãtatea secolului al XIX-lea, Podul Verde, care traverseazã Paraul Valea Seacã (Cacaina), a ajuns recent in atentia autoritãtilor locale, mai ales cã stadiul sãu de degradare a inceput sã fie tot mai vizibil, de la un an la altul. Si asta doar pentru cã, zilnic, podul este tranzitat de zeci, poate chiar sute de masini de mare tonaj, care trec prin oras de la nord la sud. Pe acest pod este permis accesul camioanelor pentru cã, asa cum stie toatã lumea, Barladul nu are incã o sosea de centurã (la care ravneste de zeci de ani) pe care sã se dirijeze traficul greu. Un alt factor care a condus la degradarea constructiei este amplasarea, in imediata lui apropiere, a unui semafor, la intersectia strãzilor 1 Decembrie cu Bulevardul Epureanu si Nicolae Bãlcescu. Ori, acest lucru face ca, in momentul in care un TIR, spre exemplu, opreste la semafor, un altul care vine din spate sã fie obligat sã stationeze pe pod, in asteptarea culorii verde.

Ce e de facut?

Problema este cã, oricat ar vrea sã intervinã urgent, atat pentru a-l salva prin reabilitare sau chiar pentru a-l dãrama si a construi unul nou (ipotezã imposibilã in practicã, n.r.), autoritãtile nu se pot atinge si pace de celebrul Pod Verde. Si asta pentru cã edificiul este inclus in lista monumentelor de patrimoniu national. Si totusi, astãzi, in cadrul unei sedinte extraordinare covocatã de Executiv, pe ordinea de zi se va regãsit un proiect de hotãrare referitor la soarta viitoare a podului. Si anume declansarea procedurilor de declasare a lui din lista monumentelor istorice. Initiatorul proiectului, primarul Dumitru Boros, explicã in expunerea de motive cã expertiza realizatã recent de o firmã de specialitate din Iasi cu privire la starea tehnicã a podului a arãtat cã acesta ßreprezintã un pericol real, din cauza stãrii avansate de degradare’. În plus, expertii au mai stabilit cã ßse impune executia de lucrãri de reparatii capitale sau demolarea in vederea edificãrii unui pod nou, care sã satisfacã pe deplin cerintele de rezistentã, stabilitate si functionalitate cerute de normele de proiectare actuale’. Problema este cã, indiferent cã proiectul va primi sau nu avizul consilierilor locali, s-ar putea sã mai treacã ani buni panã ce sã se poatã interveni la Podul Verde. Si asta pentru cã, din experientele trecute, se stie cã procedura declasãrii unui monument istoric este extrem de greoaie, in unele cazuri intinzandu-se chiar si panã la patru-cinci ani. Sã sperãm cã panã atunci nu se va intampla nimic grav, chiar dacã actualmente autoritãtile cautã solutii pentru a grãbi lucrurile si a scoate cat mai repede celebrul pod din lista de munumente istorice, mãcar pentru a-l putea repara.