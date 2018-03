Ploaia înghetatã a «cristalizat» agricultura vasluianã

marți, martie 20, 2018, 3:00

Frigul din ultimele zile a paralizat lucrãrile agricole din judetul Vaslui. Fermierii nu pot finaliza arãturile, nu pot pregãti patul germinativ si nici semãna primele culturi de epocã. Cele mai mari probleme sunt în legumiculturã, unde rãsadurile nu pot fi plantate, iar producãtorii fac eforturi mari pentru încãlzirea solariilor. Si plantatiile de pomi si vitã-devie au fost lovite de ploaia înghetatã. În ceea ce priveste afectarea recoltelor, prognozele sunt retinute.

Noul episod de iarnã din aceste zile si temperaturile scãzute au blocat total activitãtile din sectorul agricol. În prima linie a celor afectati de frigul de afarã sunt legumicultorii, care nu pot planta rãsadul si trebuie sã facã cheltuieli mult mai mari pentru incãlzirea solariilor. În ultimele 24 de ore, cea mai micã temperaturã inregistratã a fost la Bunesti Averesti (minus 14 grade), iar stratul cel mai gros de zãpadã s-a inregistrat la Vulturesti, in nordul judetului, 25 de centimetri. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã lucrãrile agricole sunt intarziate mult fatã de anul trecut si este posibil ca, panã la 1 aprilie, fermierii sã nu poatã intra pe campuri la lucru. ‘Anul trecut, erau deja semãnate suprafete cu lucernã si mazãre, pentru cã acestea vegeteazã la temperaturi mai mici. Dar este mult de lucru la pregãtirea patului germinativ pentru semãnat, mai sunt parcele de teren de arat. Toate aceste lucrãri sunt foarte importante. Acum insã, nu se mai poate face nimic’, a spus Gigel Crudu. Panã la sfarsitul acestei sãptãmani, meteorologii anuntã cã vremea va fi deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice, iar in Moldova si in estul Transilvaniei, dimineata si noaptea, pe arii restranse, va fi ger.

Pomii si vita-de-vie, acoperite de gheata

Dacã in ceea ce priveste cultura mare stratul de zãpadã protejeazã plantele de temperaturile scãzute, probleme sunt cu plantatiile viticole, pomicole si in sectorul legumicol. ‘Noi avem multi legumicultori inscrisi in programul de tomate. Am vorbit cu producãtori din Ivesti si Pogonesti si miau spus cã nu au putut sã planteze nimic. Rãsadurile au trecut cu bine de ultimele nopti, insã este un consum mare de lemne si rumegus pentru a incãlzi solariile. Rãsadul de rosii este deja mare si trebuie sã fie plantat cat mai repede. Am vorbit si cu fermieri care administreazã plantatii de pomi si vitã-de-vie. Duminicã, a cãzut acea ploaie inghetatã si a incãrcat cu gheatã ramurile la copaci si corzile viei. Multe suprafete de vie au apucat sã fie tãiate inaintea acestui nou episod de frig. Pentru moment, nu se poate spune dacã plantatiile sunt afectate. Noi sperãm sã nu fie probleme’, a spus Gigel Crudu. Anul acesta, 66 de legumicultori vasluieni s-a inscris deja in programul guvernamental pentru acordarea ajutorului de minimis la tomate. Fatã de anul trecut, cand doar 48 de fermieri au dus programul panã la capãt, interesul este mult mai ridicat. Legumicultorii au inceput pregãtirea pentru noul an incã din luna ianuarie. Avand in vederea experienta producãtorilor agricoli, specialisii din cadrul DAJ Vaslui prognozeazã cã, in cazul unor conditii meteorologice favorabile, programul de tomate va avea rezultatele cele mai bune.