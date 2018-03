Plata taxele si impozitele locale, pe ultima sutã de metri

joi, martie 15, 2018, 3:00

Persoanele fizice si juridice din municipiul Vaslui sunt asteptate sã plãteascã taxele si impozitele locale pe 2018. Pe 2 aprilie expirã primul tremen de platã al obligatiilor fiscale. Contribuabilii pot face plãtile la Serviciul Financiar din Primãria Vaslui sau prin platã cu autentificare, pe ghiseul.ro. Firmele si persoanele care achitã integral taxele si impozitele locale pe anul curent beneficiazã de o bonificatie de 10%.

Pe 2 aprilie 2018 expirã primul tremen pentru achitarea taxelor si impozitelor la bugetul local al municipiului Vaslui. Termenul de platã a fost decalat datoritã faptului cã ziua de 31 martie este nelucrãtoare si, potrivit legii, programul de incasare se prelungeste panã in ziua lucrãtoare urmãtoare. Aceeasi situatie este si in cazul celui de-al doilea termen de platã, care va fi data de 1 octombrie 2018. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã persoanele fizice si juridice care achitã integral taxele si impozitele locale pe anul curent beneficiazã de o bonificatie financiarã de 10%. Este vorba despre impozite pe clãdiri, teren, transport, amenzi, chirii si concesiuni, taxe de firmã si publicitate, alte impozite si taxe locale. Programul la Serviciul Financiar din Primãria Vaslui a fost prelungit panã la ora 17.00. Cotribuabilii pot achita obligatiile fiscale si prin plata cu autentificare pe ghiseul.ro. Contri buabiliul isi poate cunoaste electronic suma de platã, iar dacã dispune de un card bancar valabil, poate face plata din fata unui calculator. De asemenea, la Serviciul Financiar se poate achita cu card bancar prin intermediul POS-urilor. Pentru acest an, Primãria Vaslui a prognozat cã va incasa din taxele si impozitele locale o sumã totalã de 25,4 milioane de lei. Programul de incasãri pentru luna ianuarie a fost de 2,1 milioane de lei, iar pentru februarie, de 2,5 milioane de lei. Pentru luna martie 2018, veniturile preconizate a se colecta din taxele si impozitele locale se ridicã la suma de 7,5 milioane de lei. ‘Programul pentru primele douã luni a fost realizat, dar noi invitãm in continuare contribua bilii sã vinã sã plãteascã. Din acesti bani se finanteazã obiectivele de investitii, intretinerea domeniului public si privat, dezvoltarea infrastructurii, activitã tile culturale, programele din domeniul social, invãtãmantul etc. Toti cetãtenii au fost informati ce sume au de platã, instintãrile fiind transmise odatã cu scrisoare primaruluiî, a spus Eugen Bot. La aceastã datã, municipalitatea are de recuperat la bugetul local restante la plata taxelor si impozitelor de 4 milioane lei in cazul persoanelor fizice si 3 milioane lei de la persoanele juridice.

Bugetul, în cifre

La capitolul venituri, bugetul local pe 2018 are prevãzutã suma de 100.027.372 lei, in timp ce la capitolul chetuieli, suma prognozatã se ridicã la 107.401.000 lei. Deficitul in valoare de 7.373.628 lei va fi finantat din excedentul inregistrat pe exercitiul bugetar 2017. În acest an, sectiunea de functionare a bugetului municipiului Vaslui va primi la venituri 91.125.000 lei, la cheltuieli fiind prevãzutã aceeasi sumã. Sectiunea dezvoltare are prevãzute venituri care se ridicã la 8.902.372 lei, iar la cheltuieli, este prognozatã suma de 16.276.000 lei. De asemenea, bugetul centralizat al institutiilor publice pe anul 2018 are la venituri previzionatã suma de 15.102.000 lei, iar la capitolul cheltuieli 15.670.964 lei. În cadrul acestui buget, sectiunea de functionare va primi la venituri 14.852.000 lei, iar la cheltuieli 15.420.964 lei, inregistrandu-se un deficit de 568.964 lei. Totodatã, sectiunea de dezvoltare va avea venituri de 250.000 lei si cheltuieli la acelasi nivel. Valoarea de 100 milioane de lei a bugetului pe anul 2018 este mai mare cu 16 milioane fatã de anul 2017 si cu 27 de milioane mai mare comparativ cu anul 2016. De asemenea, la sectiunea de dezvoltare, suma de 16 milioane lei repartizatã pentru investitii este mai mare cu 12 milioane lei fatã de ultimii doi ani.