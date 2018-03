Peste 400 de terenuri agricole si aproape 700 de case si apartamente, tranzactionate

luni, martie 5, 2018, 3:00

În primele douã luni din 2018, proprietarii de pãmânt din judetul Vaslui au semnat deja contractele de vânzare-cumpãrare pentru 405 terenuri agricole. Numãrul vânzãrilor parafate este superior celor din perioada similarã a anului trecut, semn cã Vasluiul încã mai are pãmânt de vânzare. În total, în anul trecut, la Oficiul de Cadastru au fost oficializare 7.401 contracte de vânzare-cumpãrare, din care 2.570 terenuri agricole si restul case si apartamente. Bucurestiul si Iasul sunt fruntasi, în acest an, la vânzãri de case si terenuri.

Vasluienii au inceput in fortã anul 2018 in ceea ce priveste tranzactile cu case, terenuri sau apartamente. În luna ianuarie 2018, au fost inregistrate un total de 490 contracte de vanzarecumpã rare, din care 171 contracte au reprezentat tranzactii cu terenuri agricole. În prima lunã a anului trecut, in judetul Vaslui erau inregstrate doar 372 contracte de vanzare-cumpãrare, din care 130 de dosare au fost dedicate tranzactiilor cu terenuri agricole. De asemenea, in luna februarie 2018 au fost operate 610 vanzãri, din care 234 au fost contracte de vanzarecumpã rare pentru terenuri agricole. În aceeasi lunã a anului 2017 au fost incheiate 635 de acte de vanzare cumpãrare, din care 185 au fost contracte pentru vanzarea de terenuri agricole. La nivelul ajului trecut, la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliarã Vaslui au fost inregistrate un total de 7.401 vanzãri, din care 2.570 terenuri agricole si restul case si apartamente. Tot in prima lunã a acestui an, au fost deschise si 133 ipoteci. Anul trecut, au fost inregistrate in judetul Vaslui un total de 4.496 de ipoteci.

Peste 9.000 oferte de vânzare

De la liberalizarea pietei funciare, pe 1 ianurie 2014, si panã in prezent, la DAJ Vaslui au fost inregistrate 9.308 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. În cursul anului 2017, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a inregistrat 2.576 cereri de oferte pentru vanzarea terenurilor agricole. În total, dosarele acoperã o suprafatã de 2.657 hectare, suprafata medie a unei oferte de vanzare fiind de 1,5 hectare. DAJ Vaslui a eliberat 463 avize pozitive pentru vanzare si 4 negative, in timp ce primãriile au emis 1.095 de adeverinte pentru vanzarea liberã de terenuri. În anul 2016, au fost inregistrate pe site-ul DAJ Vaslui 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. Mai mult, la sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare.

Bucuresti si Iasi, cu cele mai multe vânzari

În luna ianuarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tãri, 39.482 de imobile. Numãrul caselor, terenurilor si apartamentelor care au fãcut obiectul contractelor de vanzarecumpã rare, la nivel national, in prima lunã a acestui an este cu 16.315 mai mare fatã de luna ianuarie 2017. Cele mai multe vanzãri de imobile au fost inregistrate, in luna ianuarie 2018, in Bucuresti – 4.931, Iasi – 2.431 si Cluj – 2.374. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioadã sunt Olt – 274, Sãlaj – 217 si Tulcea – 185. Numãrul ipotecilor, la nivel national, in luna ianuarie 2018, a fost de 16.316, cu 5.406 mai mare fatã de luna ianuarie 2017. Cele mai multe operatiuni de acest gen au fost inregistrate, luna trecutã, in Bucuresti – 3.076, Cluj – 1.270 si Ilfov – 1.250. La polul opus, se aflã judetele Teleorman – 53, Gorj – 39 si Sãlaj – 31. De asemenea, judetele in care au fost vandute cele mai multe terenuri agricole in prima lunã din 2018 sunt Arad – 633, Timis – 614 si Brãila – 473.