Peste 200.000 de miei în stânile oierilor vasluieni

miercuri, martie 21, 2018, 3:00

La aceastã datã, in saivanele fermierilor din judetul Vaslui sunt fãtati peste 200.000 de miei. Pentru Sãrbãtorile de Paste, vor fi sacrificate in jur de 50.000 de capete, si cam tot atatea animale vor fi pãstrate de crescãtori pentru prãsilã. Surplusul de peste 100.000 de miei va fi livrat cãtre exeport. De altfel, in aceste zile, au plecat la export in tãrile arabe trei tiruri cu animale din rasele Turcanã si Caracul. Problema este cã pretul de comercializare continuã sã fie fixat de firmele intermediare si, astfel, fermierii au de pierdut in ceea ce priveste profitul obtinut. Cat priveste piata internã, oferta de miei este extrem de bogatã in comparatie cu puterea de cumpãrare a vasluienilor. ‘La fel ca si in anul trecut, pentru Sãrbãtorile de Paste se estimeazã cã pretul de vanzare va fi intre 10 – 11 lei/kilogram in viu si intre 20 – 22 lei/kilogram in carcasã. Dupã sãrbãtori, preturile la vanzarea de miei vor mai scãdea’, a spus Ion Agafitei, presedintele Asociatiei Crescãtorilor de Ovine si Caprine ‘Ovismold’ Vaslui. Greutatea idealã pentru un miel sacrificat de Paste trebuie sã fie intre 9 – 11 kilograme in carcasã, asta ar insemna sã aibã intre 22 – 23 kilograme in viu. Cei mai castigati vor fi crescãtorii de ovine care au reusit sã isi sincronizeze montele la animale astfel incat fãtãrile sã aibã loc cat mai devreme, astfel incat mieii sã ajungã la greutatea optimã.