Pensionarii sperã cã legea pensiilor va umple cosul zilnic

marți, martie 20, 2018, 3:00

Majorarea punctului de pensie la 1.100 lei si cresterea pensiei sociale la 640 lei sunt douã dintre mãsurile pentru care legea pensiilor este asteptatã cu nerãbdare. Pentru multi pensionari sãraci din judetul Vaslui, cei cîtiva zeci de lei în plus vor conta enorm în lupta pentru supravietuire. Pe fondul cresterii preturilor la alimente si servicii, cosul minim zilnic al bãtrânilor a devenit tot mai greu de umplut.

Pensionarii din judetul Vaslui asteaptã cu nerãbdare majorarea pensiilor. Proiectul noii legi a pensiilor, care se aflã in dezbatare publicã, urmeazã sã intre in vigoare inceand cu data de 1 iulie 2018, iar principala modificare este cresterea punctului de pensie la 1.100 lei. De asemenea, pensia socialã va fi majoratã de la 520 la 640 lei si persoanele care au mai putin de 10 ani vechime in campul muncii vor fi scoase din sistemul public de pensii si vor fi plãtite din bugetul de stat. ìLumea asteaptã acesti bani. Va fi o crestere de 10% a pensiei, iar la o pensie de 1.000 de lei, omul primeste in plus 100 de lei. Din cauza scumpirilor, cumpãrãm tot mai putin din toate, alimente, medicamente si alte lucruri necesare. La ultima sedintã de la Bucuresti ni s-a spus cã pensiile vor fi recalculate si pentru munca in acord. Eu nu cred cã se va realiza aceastã operatiune, pentru cã arhivele nu mai existã. Cei din contructii si din alte domenii au muncit in acord. Nu cred cã se va rezolva aceastã problemã. Avem promisiuni, asteptãm sã vedem ce se intamplãî, a spus Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice (CJPV) Vaslui. Din cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui, un numãr de 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei. La polul opus, Vasluiul are doar 85 de pensionari de lux, cea mai mare pensie ridicãndu-se la suma de 16.368 lei.

Tot mai bolnavi

În ultimii ani, rata mortalitãtii in randul persoanelor cu varsta de peste 65 de ani din judetul Vaslui a crescut alarmant. Pe langã boli precum TBC, diabetul zaharat, tuberculoza, principalele cauze de deces a bãtranilor sunt bolile cardiovasculare si tumorile. Potrivit datelor statistice privind starea de sãnãtate a populatiei, din populatia totalã a judetului Vaslui, care este de 480.000 de persoane, 260.000 de persoane sunt incadrate la primele 13 boli ca frecventã. Starea precarã de sãnãtate a populatiei este confirmatã si de numãrul tot mai mare de vasluieni care sunt diagnosticati cu boli grave si solicitã pensie de invaliditate. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, anul trecut, 7.847 persoane au trecut prin fata comisiilor de expertizã medicalã. Este vorba despre pensionari de boalã care sau prezentat la comisii pentru revizuirile medicale la termen sau pentru solicitarea de incadrare in grad de invaliditate si persoane care solicitã pentru prima oarã pensie de invaliditate.