«Patriotii» fãrã bani!

joi, martie 22, 2018, 3:00

Capitalul privat românesc are o pondere de 91% în economia judetului Vaslui. Dacã la acest capitol suntem printre primele judete din tarã, la dezvoltare economicã stãm extrem de prost. Lipsa investitiilor strãine a condus la o stagnare a afacerilor, în general, iar firmele autohtone au probleme în a-si gãsi piete de desfacere interne si externe. În perioada 1991 – 2015, în judetul Vaslui au fost înmatriculate 403 societãti strãine (fapt care ne-a «propulsat» pe ultimul loc în tarã), care au investit un capital de 39,5 milioane de euro.

Judetul Vaslui se aflã pe locul trei la nivel national in ceea ce priveste prezenta capitalului romanesc in economie. Pe primul loc se aflã judetul Gorj, iar locul al IIlea este ocupat de Mehedinti. În anul 2016, cifra de afaceri totalã din judetul nostru a fost de 5,6 miliarde de lei, iar ponderea capitalului romanesc era de 91%. În clasamentul national, ultimele trei locuri in ceea ce priveste ponderea capitalului romanesc sunt ocupate de Timis, Ilfov si Bucuresti, care au insã o cu totul altã dimensiune cand vine vorba de afaceri. Spre exemplu, in anul 2016, Timisul a avut o cifrã de afaceri totalã de 54,3 miliarde de lei. Potrivit studiului ‘Capital privat romanesc’, prezentat de ‘Ziarul Financiar’, in 32 din judetele Romaniei, capitalul privat romanesc are o pondere de peste 51%. Chiar dacã, la nivel national, capitalul strãin detine 50%, polarizarea sa in cateva zone puternic dezvoltate economic face ca un un numãr mare de judete sã fie sub controlul capitalului privat romanesc. În topul judetelor unde prezenta capitalului privat romanesc este puternicã se mai aflã Brãila, cu 84%, Neamt, cu 80%, Teleorman, cu 83%, Vrancea, cu 87%, sau Botosani, cu 83%, si Bacãu, cu 87%. Din nefericire, lipsa investitiilor strãine din toate aceste judete a fãcut ca nici firmele romanesti sã nu se dezvolte corespunzãtor, iar cifrele de afaceri sã fie net inferioare comparativ cu judetele luate in considerare de investitorii strãini.

Fara infrastructura, nu exista investitori

La nivel national, judetul Vaslui se claseazã pe ultimul loc in ceea ce priveste numãrul de societãti strãine active pe piatã. În perioada 1991 – 2015, in judet au fost inmatriculate 403 societãti strãine, care au investit un capital care se ridicã la 39,5 milioane de euro. Fãrã companii strãine, judetul Vaslui are cei mai putini angajati din Romania care lucreazã in astfel de societãti. Din cei peste 50.000 de angajati, doar 1.025 muncesc in cadrul unei firme cu capital strãin. La nivelul Moldovei, situatia persoanelor care lucreazã in companii strãine este urmãtoarea: Iasi – 11.286 de angajati, Bacãu – 7.731 angajati, Suceava – 5.196 angajati, Neamt – 4.050 angajati, Galati – 4.066 angajati, Botosani – 2.344 angajati si Vrancea cu 1.523 angajati. Cauza principalã pentru care investitorii strãini ocolesc Vasluiul, Regiunea Moldovei, in general, este lipsa unei autostrãzi care sã lege Estul de Vestul Romaniei. Tocmai de aceea, in ultimii ani, la nivel national, Moldova are investitii mai mici cu 10-15% in raport cu alte zone, in timp ce aproximativ 3.000 de societãti se inchid anual numai in Regiunea de Nord-Est 1. De asemenea, costurile pentru transport suportate de operatorii economici din regiune, inclusiv din judetul Vaslui, sunt mai mari cu 30- 33% fatã de alte judete din tarã.