Pasiunea pentru sofat i-a adus moartea

vineri, martie 16, 2018, 3:00

Avand informatii cã Adrian Munteanu, un tanãr in varstã de 27 de ani, cercetat in mai multe randuri pentru infractiuni la regimul circulatiei, s-ar afla iar in trafic la volanul unui autoturism, desi nu poseda carnet de conducere, politistii de la Brigada Rutierã au incercat sã-l opreascã. În momentul in care i-a vãzut pe politisti, tanãrul a sãrit din masinã si a luat-o la fugã, fiind urmãrit de un agent, care l-a somat de mai multe ori si chiar a executat foc de avertisment cu pistolul din dotare, trãgand in plan vertical. Politistul l-a ajuns din urmã pe soferul fugar si l-a apucat de umãr in incercarea de a-l opri, cand s-a produs tragedia. Arma s-a descãrcat accidental, iar glontul l-a lovit pe tanãr in zona capului. La fata locului a fost chemat de urgentã o ambulantã TIM apartinand SMURD, iar medicii au inceput resuscitarea victimei, care intrase in stop cardio-respirator. A fost chemat si un elicopter SMURD, pentru a-l transporta pe rãnit la un spital din Iasi, insã victima a intrat din nou in stop cardiac, medicii reincepand resuscitarea. În aceste conditii, elicopterul a fost intors din drum pentru a transporta un alt pacient, cu arsuri, de la Harlãu la Bucuresti. Din pãcate, gravitatea rãnilor suferite au fost incompatibile cu viata, iar victima, Adrian Munteanu, a decedat. ‘În zona industrialã a municipiului Vaslui, un agent de politie din cadrul Biroului Rutier a urmãrit un barbat, bãnuit de comiterea unei infractiuni, incercand sã-l opreasca prin somare verbalã si foc in plan vertical. Arma agentului s-a descãrcat, in mod accidental, rãnindu-l pe barbatul urmãrit, in zona capului, acesta fiind transportat la spital, in stare gravã’, a declarat comisar Silvia Manta, purtãtorul de cuvant al IPJ Vaslui. Zona tragedei a fost inchisã pe o distantã de circa 100 de metri, mai multe zeci de minute, timp in care politistii au demarat ancheta in acest caz, la fata locului fiind prezent si comandantul IPJ Vaslui, inspectorul sef Doru Gabriel Pantaru. Concluziei anchetei si eventualele mãsuri disciplinare luate asupra politistului implicat vor fi anuntate zilele viitoare. Victima, Adrian Munteanu, era in prezent cercetat in libertate sub control judiciar dupã ce, anul trecut, a fost prins in trafic conducand fãrã permis, aflat fiind si sub influenta bãuturilor alcoolice. Cu un an inainte, in 2016, pe numele sãu au mai fost deschise alte douã dosare penale pentru fapte asemãnãtoare.